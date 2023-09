Quer ir além da música e saber o significado das letras? Este site é ideal

Já andou a remexer na Internet à procura da letra de uma música e do significado que a letra poderia ter? Pois bem, anote este e consulte sempre que precisar: o Genius dá-lhe as letras e, de forma colaborativa, o que está por detrás delas.

À semelhança de outras plataformas e do próprio Google, este site dispõe de um catálogo (quase) sem fim de letras de músicas. Contudo, contrariamente ao primeiro, o Genius vai além do que é dito, mostrando, verso a verso, o que está por detrás delas.

Assim como a Wikipédia, o Genius permite que os utilizadores insiram anotações e referências relativas a cada citação, alimentando uma comunidade de entusiastas e curiosos.

O serviço foi lançado em 2009 e nomeado Rap Genius. Se isto não for indicador suficiente, confirme que, nos seus primórdios, focava-se no hip-hop. Com o passar do tempo, começou a acolher outros géneros de música e acabou por se tornar uma base de dados abrangente de letras.

Se quiser ficar a conhecer as referências das letras das músicas ou a que é que um determinado artista se estava a referir quando mencionou uma determinada frase, pode recorrer ao Genius.

Embora nem sempre sejam baseadas em factos reais, as anotações feitas pelos utilizadores dão sempre conta de uma história interessante que pode valer a pena conhecer.

Se o Genius não responde adequadamente à sua curiosidade, saiba que existem mais opções. Nomeadamente, o SongFacts, que funciona de forma semelhante, mas foca-se na explicação verdadeira e no contexto dos temas; e o Song Meanings, que permite que os utilizadores partilhem a sua interpretação das letras.