Netflix volta a pensar em aumentar os preÃ§os do seu serviÃ§o de streaming

A Netflix tem estado a mudar o seu serviço de forma radical, sempre para procurar melhorar o serviço. Uma das mais recentes mudanças veio acabar com a partilha das contas entre utilizadores, mas agora há rumores de um novo plano. A Netflix deverá em breve voltar a aumentar os preços do serviço de streaming.

Netflix volta a querer aumentar os preços

A informação ainda não é oficial, mas há rumores que apontam que a Netflix tem um novo plano para aumentar os preços que praticam. O The Wall Street Journal está a adiantar que este passo poderá ser dado em breve pelo serviço de streaming.

O momento parece oportuno, uma vez que irá culminar com o fim da greve dos atores de Hollywood. Este movimento deverá fazer disparar outros serviços, que assim procuram acelerar a sua produção de conteúdos por parte dos estúdios.

A informação sugere que os EUA e o Canadá serão os primeiros países a ter este aumento. Posteriormente este será espalhado às restantes regiões onde a mudança será aplicada. Não está ainda claro qual será o valor deste aumento nos diferentes planos ou ser irá afetar todos os planos disponíveis, ou se será apenas em alguns, como já aconteceu antes.

Será em todos os planos do serviço de streaming?

O aumento surgirá um ano depois da Netflix ter começado a bloquear a partilha de contas, com o resultado que todos reconhecem no serviço. Ao mesmo tempo, será dois anos depois de o último grande aumento global de preços, que nos deixou com os valores atualmente em utilização.

Do que se sabe, este aumento não poderia entrar em vigor até que terminasse a greve dos atores e roteiristas de Hollywood. Este momento deverá acontecer nas próximas semanas após o acordo conseguido com os principais estúdios, onde se inclui a Netflix.

Este movimento faz parte das ações da empresa para continuar a procurar uma forma de aumentar os seus rendimentos. Aumentar os preços dos seus diferentes planos parece ser o próximo passo a seguir. Resta saber quanto será o aumento e que utilizadores esta mudança afetará.