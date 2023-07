Netflix está a contratar para trabalho em IA por 900 mil dólares

O trabalho de criação baseado em Inteligência Artificial está a crescer e será uma tendência dentro de muito pouco tempo, segundo avançam os especialistas. Escrever uma série e criar um roteiro é tarefa que hoje os sistemas de IA generativa já são capazes de fazer e parece que a Netflix é uma das que quer crescer nessa área. Uma oferta de trabalho para um especialista em IA está a ser divulgada com uma remuneração máxima de 900 mil dólares por ano.

Numa altura em que existem produções em pausa por causa das greves de atores, escritores e guionistas, em Hollywood, a Netlfix vem adicionar mais um problema à equação. A empresa abriu uma vaga de trabalho para um gestor de produto da plataforma de machine learning. Eventualmente, se estiver interessado pode candidata-se ao emprego, com um atrativo salário que pode começar nos 300 mil dólares e ir até aos 900 mil dólares anuais.

Estamos a falar num salário que pode ir até aos cerca de 3500 dólares por dia! A grande questão e que está a provocar indignação, é que muitos atores estão a ganhar apenas 200 dólares por dia.

Além disso, o papel que a IA desempenhará na criação de entretenimento futuro é um ponto-chave do debate para ambas as partes em greve.

A lista de emprego indica que a IA será usada para "criar um ótimo conteúdo" e não apenas desenvolver novos algoritmos para recomendar programas e filmes. A publicação também faz alusão a um esforço de longo alcance da gigante do streaming para integrar a inteligência artificial em "todas as áreas do negócio". Uma secção separada no site da empresa diz que a Netflix usa IA "para otimizar a produção de filmes e programas de TV originais".

MAs este não é o único anúncio de emprego de IA da empresa com grande salário. A Netflix também está a contratar um diretor técnico para IA generativa no seu estúdio de jogos em expansão, que paga um salário anual de até US$ 650.000. Atualmente a Netflix atualmente já tem um reality show espanhol chamado Falso Amor, que faz um registo dos rostos dos concorrentes para criar “deepfakes” gerados por IA e o seu estúdio de jogos integra IA generativa para compor narrativas e diálogos.

Segundo a SAG-AFTRA, recentemente, um grupo de atores terá rejeitado uma proposta da Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) que oferecia 200 dólares aos artistas por dia, para que os seus rostos fossem registados para uso futuro em produções criadas por IA.