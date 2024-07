Elon Musk já tem data para a chegada do robô Optimus às fábricas da Tesla

Foi no mês passado que Elon Musk revelou os planos da Tesla. Quer que esta seja ainda mais valiosa que a Microsoft ou a Apple num futuro próximo. Uma parte essencial deste plano megalómano de crescimento não se assentará apenas nos carros elétricos, mas também no robô humanoide, o Optimus.

Elon Musk já tem data para a chegada do Optimus

O responsável máximo da Tesla um futuro onde os robôs não só terão um papel importante nos processos de fabrico dos produtos, mas também nas casas de milhões de pessoas. Para que tal se torne uma realidade, porém, a empresa terá de percorrer um longo caminho, possivelmente durante muitos anos.

Através de uma mensagem publicada no X, Elon Musk revelou esta segunda-feira que o robô humanoide da Tesla será utilizado primeiro no interior. A empresa irá implementar a utilização de algumas unidades já no próximo ano. Este será o prelúdio da chegada aos clientes externos, que deverá acontecer em 2026, quando forem fabricadas mais unidades.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026 — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2024

A Tesla já tem dois robôs Optimus a realizar tarefas de forma autónoma numa das suas instalações, pelo que o próximo passo levaria este cenário para o próximo nível. De referir que, pelo menos para já, estes são apenas protótipos destes robôs autómatos que se encontram ainda numa fase muito inicial de desenvolvimento.

Este robô será usado primeiro nas fábricas da Tesla

Em 2021 veio a público que a empresa trabalhava no seu próprio robô humanoide, projeto que se materializou publicamente no ano seguinte. A primeira versão do Optimus subiu ao palco, acenou e até deu alguns passos de dança, sem fazer muito mais. Uma versão melhorada deste robô apareceu no ano passado, mais desenvolvido.

Elon Musk e a Tesla não são os únicos que apostam em robôs humanoides. A Figure tem pelo menos uma das suas unidades de teste a trabalhar numa fábrica da BMW. Também a Agility Robotics, por sua vez, chegou a um acordo com a Amazon para implementar o seu robô Digit nos centros de operações da empresa de comércio eletrónico.

Uma das chaves dos robôs humanoides é que podem realizar tarefas em ambientes concebidos para humanos. Estamos a falar de tudo, desde a interação com máquinas industriais até à capacidade de abrir portas, subir e descer escadas e movimentar-se por diferentes divisões. A sua presença no futuro é certa e quem conseguir chegar lá primeiro terá uma vantagem única neste campo.