Novos óculos da Meta não foram a coisa mais cara que Zuckerberg levou para a apresentação

Durante a mais recente apresentação da Meta, a atenção estava toda virada para os novos óculos inteligentes e a sua tecnologia de controlo por gestos. No entanto, um detalhe de luxo no pulso de Mark Zuckerberg passou quase despercebido a todos.

550.000 euros no pulso de Zuckerberg

No mais recente evento da Meta, Mark Zuckerberg demonstrou pessoalmente as capacidades dos novos óculos com ecrã integrado, complementados por uma pulseira no seu pulso direito, concebida para capturar os movimentos dos dedos e controlar as funcionalidades do dispositivo.

Contudo, enquanto a audiência estava fascinada por esta dupla tecnológica, poucos se aperceberam do que o fundador da Meta usava no seu pulso esquerdo: uma peça de relojoaria avaliada em mais de 550.000 euros.

Enquanto o foco mundial se concentrava na tecnologia dos novos Ray-Ban Meta Display e na inovadora pulseira de controlo, Mark Zuckerberg conseguiu exibir, sem que ninguém notasse, um raro relógio suíço Greubel Forsey Nano Foudroyante EWT.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que o magnata da tecnologia elege uma peça exclusiva destes mestres da relojoaria suíça para um anúncio importante. Por ocasião de uma comunicação sobre as mudanças na moderação de conteúdos da Meta, Zuckerberg usou um Greubel Forsey Hand Made 1 Tourbillon, uma peça inteiramente artesanal avaliada em cerca de 900.000 dólares.

Tecnologia de ponta neste relógio de meio milhão

O Greubel Forsey Nano Foudroyante EWT (Experimental Watch Technology) é uma das criações mais singulares e avançadas da conceituada marca. O seu nível de complexidade e mestria artesanal é notável, com 428 componentes internos e uma produção anual extremamente restrita.

Desta primeira versão, foram fabricadas apenas 11 unidades, tornando cada exemplar numa raridade ultraexclusiva, como o próprio Zuckerberg confirmou numa entrevista posterior ao Drip. Segundo os especialistas, o seu maior feito tecnológico reside no foudroyante.

O ponteiro dos segundos é um dos elementos que mais energia consome num relógio mecânico. No entanto, a Greubel Forsey aplicou a nanomecânica para miniaturizar este mecanismo, conseguindo que consuma 1800 vezes menos energia do que um relógio convencional.

De acordo com a fabricante, o Nano Foudroyante EWT é o culminar de vinte anos de investigação da Greubel Forsey, e a inovação no funcionamento do "segundeiro" é classificada como a sua décima "invenção fundamental". O marco alcançado foi conseguir que a energia do mecanismo seja gerida à escala de nanojoules, em vez de joules.

Este avanço tecnológico não se reflete apenas no consumo, mas também na miniaturização dos componentes, resultando no relógio mais compacto alguma vez produzido pela marca, com apenas 37,9 mm de diâmetro de caixa e um movimento de 31 mm.

Leia também: