E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos da chegada dos novos iOS 26 e One UI 8, fomos conhecer o le défilé renault - the carwalk da Renault, demos conta da chegada dos novos HUAWEI Watch GT 6 Series, e muito mais.

Com a IA a evoluir a um ritmo alucinante, surgem novas propostas e novas evoluções importantes. Agora foi a Microsoft, que revelou um novo tradutor que imita qualquer voz e conversa como um humano. Este novo tradutor em tempo real da Microsoft vem com suporte para 76 idiomas, baixa latência e a capacidade de imitar a voz original do locutor.

Tal como estava prometido, a Apple acaba de lançar o iOS 26 agora para todos. Se tiver o seu iPhone preparado, como mostrámos aqui, então já pode descarregar a versão do sistema operativo mais importante dos últimos anos.

Uma equipa de investigadores registou a atividade cerebral de 621.733 neurónios em 139 ratos enquanto tomavam decisões e desenvolveu o primeiro mapa de atividade de todo o cérebro de um mamífero com resolução de célula única.

Estamos a atravessar um momento muito interessante. Sabe-se que a Apple já colocou disponível a nova versão do iOS, mas aparentemente não será a única. Também a Samsung tem novidades e revelou oficialmente a sua próxima grande atualização Android. O One UI 8 já está disponível e nas próximas semanas deverá chegar a muitos mais smartphones da marca.

Não sendo frequentes, as quedas de aviões são sempre surpreendentemente chocantes, sendo raros os sobreviventes, na maioria das vezes. Tendo em conta a fatalidade desses eventos e perante o desafio de atenuar o impacto dos acidentes no ar, dois engenheiros exploraram o óbvio: airbags.

A Honda levou para a pista em julho um kei car elétrico de quatro portas chamado Super EV. Agora, tudo indica que o conceito entrou em produção, com a empresa a lançar no Japão o compacto N-One e:.

No coração de Paris, na prestigiada Avenue des Champs-Élysées, a Renault está a reinventar um local icónico, com um design arrojado, inspirado no ambiente de eleição da marca francesa: a estrada. Mais do que um espaço, com as portas abertas para qualquer curioso, o le défilé renault - the carwalk procura ser um centro cultural, dedicado à cultura pop automóvel.

A gama elétrica AION estreia-se em Portugal com um modelo que promete reforçar o mercado e entregar aos clientes portugueses, qualidade, design, segurança e, claro, tecnologia. Conheça o AION V!

Se já tínhamos dispositivos nas nossas secretárias de trabalho, nos nossos bolsos e até nos nossos pulsos e dedos, a Meta acabou de lançar um equipamento para adornar, também, os nossos olhos. Os óculos inteligentes Meta Ray-Ban Display têm um ecrã no interior das lentes que pode traduzir conversas, e projetar informações sobre pontos de referência e direções.

Num momento em que a situação da NVIDIA, na China, está a agravar-se, a Huawei anunciou aquele que poderá ser o seu trunfo para o país asiático: o "mais poderoso" cluster de chips de Inteligência Artificial (IA) do mundo.

A Huawei apresentou em Paris a sua nova linha de smartwatches, a HUAWEI Watch GT 6 Series, sob o lema "Ride the Wind". A nova geração, que inclui os modelos Pro e Standard, promete redefinir o mercado com uma autonomia de bateria que pode atingir os 21 dias, um GPS mais preciso e um conjunto de funcionalidades inovadoras, especialmente dedicadas aos entusiastas do ciclismo.

Há não muito tempo, os mercados ocidentais desdenhavam subtilmente dos carros chineses, considerando-os alternativas baratas. Pois bem, como os tempos mudaram. Quer se goste ou não, a China está a produzir alguns dos automóveis mais avançados do mundo neste momento. E estes SUV elétrico da BYD, o Yangwang U8L, é um luxo.

Inspirado nas torres de vento egípcias, este dispositivo usa água e um ventilador para reduzir até 4 °C a temperatura. Vejam a criatividade tecnológica deste ar condicionado.