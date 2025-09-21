E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…
Nesta semana que passou, falámos da chegada dos novos iOS 26 e One UI 8, fomos conhecer o le défilé renault - the carwalk da Renault, demos conta da chegada dos novos HUAWEI Watch GT 6 Series, e muito mais.
Microsoft lança tradutor que imita qualquer voz e conversa como um humano
Com a IA a evoluir a um ritmo alucinante, surgem novas propostas e novas evoluções importantes. Agora foi a Microsoft, que revelou um novo tradutor que imita qualquer voz e conversa como um humano. Este novo tradutor em tempo real da Microsoft vem com suporte para 76 idiomas, baixa latência e a capacidade de imitar a voz original do locutor.
iOS 26 está finalmente disponível para todos
Tal como estava prometido, a Apple acaba de lançar o iOS 26 agora para todos. Se tiver o seu iPhone preparado, como mostrámos aqui, então já pode descarregar a versão do sistema operativo mais importante dos últimos anos.
Vídeo mostra o processo de tomada de decisão no cérebro
Uma equipa de investigadores registou a atividade cerebral de 621.733 neurónios em 139 ratos enquanto tomavam decisões e desenvolveu o primeiro mapa de atividade de todo o cérebro de um mamífero com resolução de célula única.
Samsung tem boas notícias e a One UI 8 foi lançada oficialmente
Estamos a atravessar um momento muito interessante. Sabe-se que a Apple já colocou disponível a nova versão do iOS, mas aparentemente não será a única. Também a Samsung tem novidades e revelou oficialmente a sua próxima grande atualização Android. O One UI 8 já está disponível e nas próximas semanas deverá chegar a muitos mais smartphones da marca.
Engenheiros criaram airbags enormes para proteger os aviões em caso de queda
Não sendo frequentes, as quedas de aviões são sempre surpreendentemente chocantes, sendo raros os sobreviventes, na maioria das vezes. Tendo em conta a fatalidade desses eventos e perante o desafio de atenuar o impacto dos acidentes no ar, dois engenheiros exploraram o óbvio: airbags.
Honda lança pequeno carro elétrico por cerca de 16 mil euros
A Honda levou para a pista em julho um kei car elétrico de quatro portas chamado Super EV. Agora, tudo indica que o conceito entrou em produção, com a empresa a lançar no Japão o compacto N-One e:.
Renault estendeu uma passadeira vermelha aos carros do futuro, na parisiense Champs-Élysées
No coração de Paris, na prestigiada Avenue des Champs-Élysées, a Renault está a reinventar um local icónico, com um design arrojado, inspirado no ambiente de eleição da marca francesa: a estrada. Mais do que um espaço, com as portas abertas para qualquer curioso, o le défilé renault - the carwalk procura ser um centro cultural, dedicado à cultura pop automóvel.
Mais um modelo chinês em Portugal: chama-se AION V e promete 510 km de autonomia
A gama elétrica AION estreia-se em Portugal com um modelo que promete reforçar o mercado e entregar aos clientes portugueses, qualidade, design, segurança e, claro, tecnologia. Conheça o AION V!
Ecrã pequeno e nítido mesmo em frente aos seus olhos: os novos óculos inteligentes da Meta
Se já tínhamos dispositivos nas nossas secretárias de trabalho, nos nossos bolsos e até nos nossos pulsos e dedos, a Meta acabou de lançar um equipamento para adornar, também, os nossos olhos. Os óculos inteligentes Meta Ray-Ban Display têm um ecrã no interior das lentes que pode traduzir conversas, e projetar informações sobre pontos de referência e direções.
Huawei desafia a NVIDIA com o "mais poderoso" cluster de chips de IA do mundo
Num momento em que a situação da NVIDIA, na China, está a agravar-se, a Huawei anunciou aquele que poderá ser o seu trunfo para o país asiático: o "mais poderoso" cluster de chips de Inteligência Artificial (IA) do mundo.
HUAWEI Watch GT 6 Series chega a Portugal com autonomia até 21 dias e foco no ciclismo
A Huawei apresentou em Paris a sua nova linha de smartwatches, a HUAWEI Watch GT 6 Series, sob o lema "Ride the Wind". A nova geração, que inclui os modelos Pro e Standard, promete redefinir o mercado com uma autonomia de bateria que pode atingir os 21 dias, um GPS mais preciso e um conjunto de funcionalidades inovadoras, especialmente dedicadas aos entusiastas do ciclismo.
BYD Yangwang U8L: o SUV elétrico com ouro de 24 quilates e tecnologia futurista
Há não muito tempo, os mercados ocidentais desdenhavam subtilmente dos carros chineses, considerando-os alternativas baratas. Pois bem, como os tempos mudaram. Quer se goste ou não, a China está a produzir alguns dos automóveis mais avançados do mundo neste momento. E estes SUV elétrico da BYD, o Yangwang U8L, é um luxo.
Tecnologia inspirada no Egito antigo: mini-ar condicionado que funciona com 1,5 W e água
Inspirado nas torres de vento egípcias, este dispositivo usa água e um ventilador para reduzir até 4 °C a temperatura. Vejam a criatividade tecnológica deste ar condicionado.