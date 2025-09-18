Ecrã pequeno e nítido mesmo em frente aos seus olhos: os novos óculos inteligentes da Meta

Se já tínhamos dispositivos nas nossas secretárias de trabalho, nos nossos bolsos e até nos nossos pulsos e dedos, a Meta acabou de lançar um equipamento para adornar, também, os nossos olhos. Os óculos inteligentes Meta Ray-Ban Display têm um ecrã no interior das lentes que pode traduzir conversas, e projetar informações sobre pontos de referência e direções.

Depois de um vídeo sobre os dispositivos ter sido divulgado, a Meta anunciou três novos modelos de óculos inteligentes com Inteligência Artificial (IA), incluindo os Meta Ray-Ban Display, em parceria com a Ray-Ban.

Os óculos inteligentes projetam um ecrã pequeno e nítido no interior da lente direita, que parece flutuar logo abaixo da linha dos olhos dos utilizadores. Este pode mostrar qualquer coisa, desde texto e imagens até videochamadas ao vivo.

Primeiros Ray-Ban com um ecrã integrado

Quando o utilizador interage com os óculos, um ecrã aparece no seu campo de visão, mas não é visível do exterior. Contudo, quando a câmara está ativa, um LED alerta quem estiver à volta.

De uma forma quase impercetível, assemelhando-se a uns óculos comuns, os Meta Ray-Ban Display possuem ainda câmara, altifalantes e microfone.

Os óculos são o único formato em que se pode permitir que a IA veja o que se vê, ouça o que se ouve.

Disse Mark Zuckerberg, no evento Meta Connect, ao qual chegou com os óculos colocados.

Semelhantes aos Ray-Ban Meta AI da empresa, os novos óculos inteligente têm um painel tátil nas hastes e controlo de voz para interações diretas.

Além disso, vêm, também, com uma pulseira resistente à água, a Neural Band, que pode detetar os impulsos elétricos no antebraço, por forma a controlar a interface semelhante a um telefone nas lentes com gestos.

Esta Neural Band, que funciona como uma pulseira sem ecrã, pode detetar vários gestos, como toques, rotações e um d-pad virtual com o polegar.

Para utilizar os óculos inteligentes, é necessária uma ligação Bluetooth a um Android ou iPhone, sendo que eles suportam mensagens e videochamadas através de mensagens de texto e várias aplicações da Meta, incluindo WhatsApp, Messenger e Instagram.

Das várias funcionalidades, os novos Meta Ray-Ban Display podem:

Mostrar legendas ao vivo ou traduções de conversas;

Fornecer instruções passo a passo para caminhadas;

Controlos de reprodução de música.

O ecrã pode ainda ser usado como visor ao tirar fotos antes de as partilhar.

Com uma autonomia prometida de até seis horas de uso misto, o chatbot de IA da Meta pode mostrar respostas com imagens e texto a perguntas, incluindo receitas passo a passo, detalhes sobre pinturas ou pontos de referência, bem como outras informações sobre o mundo real através da câmara.

Os óculos Meta Ray-Ban Display estarão disponíveis nos Estados Unidos, a partir de 30 de setembro, com preços a partir de 799 dólares (cerca de 675 euros), antes de serem disponibilizados no Reino Unido, França, Itália e Canadá no início de 2026.

Veja a apresentação dos novos Meta Ray-Ban Display

[Vídeo original]