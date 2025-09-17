Renault estendeu uma passadeira vermelha aos carros do futuro, na parisiense Champs-Élysées

No coração de Paris, na prestigiada Avenue des Champs-Élysées, a Renault está a reinventar um local icónico, com um design arrojado, inspirado no ambiente de eleição da marca francesa: a estrada. Mais do que um espaço, com as portas abertas para qualquer curioso, o le défilé renault - the carwalk procura ser um centro cultural, dedicado à cultura pop automóvel.

Foi o edifício que Louis Renault escolheu para, em 1910, se tornar o primeiro fabricante de automóveis a abrir um showroom na Champs-Élysées. Agora, largas décadas depois e com uma história perfeitamente consolidada, a Renault reinventa a sua presença no número 53 da carismática avenida, com um centro dedicado à mobilidade e à cultura pop.

Esta escolha decisiva sublinha as ambições da marca francesa de se posicionar no coração de uma nação aberta ao mundo e de responder às mudanças radicais que a indústria automóvel está a viver.

Três anos de obras depois, o novo espaço de referência mostra como a Renault vê o futuro automóvel: uma experiência imersiva, um eco do passado e uma visão do futuro.

Na abertura, a estrear o novo espaço, a marca francesa apresentou a versão 2025 do Renault 4 E-Tech elétrico, uma versão contemporânea do icónico automóvel lançado em 1961.

Por dar forma a 60 anos de transformações, inovações e design arrojado, é o símbolo ideal para um local que combina tradição, vanguarda contemporânea e criatividade.

Mais do que um showroom

O le défilé renault - the carwalk é muito mais do que um showroom. Nas palavras da própria Renault, é um laboratório para as soluções de mobilidade do futuro, um espaço contemporâneo com mais de 2260 m², no centro da Champs-Élysées, que procura convidar qualquer entusiasta a deambular pelo universo da marca, através de diferentes áreas:

Uma zona central aberta;

A loja de merchandising The Originals;

Um café com esplanada.

Além destes, destaque para a rampa, em espiral, no centro do edifício, que exibe os automóveis atuais da gama, bem como modelos icónicos e concept cars. Batizada de carwalk – uma referência à passarela do mundo da alta-costura –, a rampa de 170 metros de comprimento é uma alegoria da autoestrada, sugerindo o parque infantil e a gama de expressões da marca Renault.

O declive inferior a 4% torna-a acessível para todos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida.

No último andar, suspensos, estão dois enormes diamantes de aço, que se movem lentamente pelo espaço, aproximando-se a cada hora. Com esta exibição, a marca procura dar vida à sua identidade visual, brincando com a forma do seu logótipo.

Esta abordagem reflete-se, também, nos painéis das paredes, que apresentam formas geométricas de diamantes, uma combinação simbólica e visualmente atraente com o logótipo.

A nossa ambição é inspirar emoções reais e partilhadas. A Renault sempre foi uma marca de estilo de vida com um lugar na nossa memória coletiva.

Disse Arnaud Belloni, diretor global de Marketing da Renault.

Montra de materiais premium, elegantes e ecologicamente responsáveis

O le défilé renault - the carwalk foi desenhado por Franklin Azzi, que concretizou uma visão ambiciosa e conseguiu refletir, em todo o espaço, o ADN da marca francesa.

O requinte francês é fundamental para o conceito deste carwalk. Uma qualidade refletida na arquitetura, nos acabamentos e nos materiais.

A elegância discreta dos materiais (carvalho claro, cimento quartzo, gesso moldado diretamente na rampa, estruturas metálicas em aço cinzento, etc.) cria um acabamento refinado e de alta tecnologia.

A rampa suspensa revestida a gesso foi feita à mão pela equipa de estucadores, enquanto os painéis de madeira nas paredes lembram o famoso logótipo em forma de diamante da Renault.

Adotando uma abordagem ecologicamente responsável, a iluminação é mínima, destacando subtilmente, mas sem se sobrepor à arquitetura interior.

A utilização da madeira acrescenta uma agradável sensação de calor, melhorando o conforto acústico e contribuindo para o equilíbrio entre a estética minimalista e um ambiente acolhedor.

O le défilé renault - the carwalk foi concebido como um centro cultural aberto à arte, moda, música e literatura, com materiais premium e um artesanato excecional.

Tudo isto confere ao espaço um estilo tipicamente francês, fundamental para a identidade da Renault.

Renault inaugurou um espaço modular para ir além dos automóveis

O le défilé renault - the carwalk foi concebido para atrair todos os públicos, sendo um espaço vivo e aberto. Apesar dos muitos modelos históricos e concept cars em exposição, este novo espaço revoluciona o conceito de showroom automóvel.

Concebido para acompanhar os tempos, o carwalk é uma vitrine modular, capaz de acolher exposições, concertos e exibições, conferências, workshops, etc.

As várias plataformas dispostas pelo espaço estão prontas para serem transformadas em palcos, galerias ou áreas de discussão, com capacidade para acomodar um grande público.

Conforme as novas regras aplicáveis a peões e ciclistas na Champs-Élysées, o terraço ao ar livre dará ao local um perfil local mais forte.

A Renault está empenhada em tornar o carwalk um local popular entre turistas e parisienses, desempenhando um papel na transformação da Champs-Élysées e numa nova abordagem à vida urbana, com iniciativas culturais e sociais.

O le défilé renault - the carwalk será apresentado num documentário exclusivo, com estreia programada para o dia 7 de outubro, na plataforma CANAL+.

Contando a história da avenida mais bonita do mundo, em quatro episódios, o programa destacará a presença ininterrupta da Renault na Champs-Élysées, desde 1910, ao lado de outras fabricantes líderes.

Uma tour pelo le défilé renault - the carwalk...