Novas Telhas solares “Dragonscale” da Google irão alimentar o novo campus em Silicon Valley

No início deste ano, a Google partilhou os seus planos para um revestimento solar em “Dragonscale” - um projeto inédito de 90.000 painéis solares prateado com capacidade para gerar quase 7 megawatts de energia.

A empresa referiu que tem o objetivo de operar com energia totalmente livre de carbono até 2030. Este será o revestimento solar especial dos edifícios do seu novo campus em Silicon Valley.

Funcional, inovador e com muito bom aspeto

A Google quer inovar também na área da captação de energia solar. O projeto é muito interessante e "fora da caixa".

As placas são de facto especiais e provocam um design único nos telhados.

Conforme é referido pela Google, a empresa no início do ano deu a conhecer um projeto para chegar a uma meta para 2030: poder operar 24 horas por dia com energia livre de emissões.

Isso vai além de um compromisso de autoprodução e compra de energia renovável suficiente para satisfazer o seu próprio consumo. A Big G aspira a sustentabilidade total que atinge todos os data centers, regiões de nuvem e complexos de escritórios a cada minuto do dia.

Portanto, ao projetar o seu novo campus em Silicon Valley, a empresa queria alcançar algo espetacular.

Qual a razão para o nome Dragonscale?

Se repararmos nas telhas, elas têm um design muito interessante. Segundo a Google, estas telhas inovadoras que compõem o telhado fotovoltaico são esteticamente reminiscentes das escamas de um dragão.

Um aspeto único composto por 90.000 painéis prateados com capacidade para gerar quase 7 MW de energia. Como chefe de design de sistemas sustentáveis ​​para as nossas propriedades, ajudei a liderar o trabalho nos novos módulos para os edifícios Charleston East e Bay View.

Disse Asim Tahir, chefe de estratégia para energias renováveis ​​da Google.

O telhado fotovoltaico em escala de dragão é o resultado de anos de desenvolvimento. A Google trabalhou com parceiros selecionados na Europa e tudo foi examinado cuidadosamente ainda em fase de protótipos.

Não foi fácil. No final, os nossos parceiros SunStyle presentearam-nos com uma placa de vidro prismática altamente estruturada com uma tecnologia de revestimento exclusiva. A ótica especial da célula capta mais luz, aumentando a produção de energia. A textura fornecida por este recurso também dá aos painéis de sobreposição um brilho único que lhes valeu o nome de Escala de Dragão.

Referiu Asim Tahir.

Os módulos, combinados com as curvas da cobertura, permitirão captar os raios solares de vários ângulos.

Ao contrário de um telhado plano, que gera energia de pico no mesmo horário do dia, esta solução de "pele solar em escala de dragão" irá gerar energia durante um período prolongado de horas de luz do dia.

Este projeto irá permitir gerar cerca de 40% das necessidades do edifício.