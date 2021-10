Samsung tem planos para triplicar a sua capacidade de produção de chips até 2026

A pandemia da COVID-19 veio também mostrar o impacto que uma acentuada escassez de chips pode ter no mercado tecnológico e outros mercados que dele são dependentes. Desta forma, as fabricantes atualmente não têm mãos a medir e é praticamente impossível conseguir responder à quantidade de pedidos dos consumidores a curto prazo.

Assim, é normal que as empresas de fundição queiram alargar a sua atividade. E segundo as últimas informações, a Samsung tem planos para triplicar a sua capacidade de produção de chips até ao ano de 2026.

A taiwanesa TSMC é a fabricante que lidera o fabrico de chips ao nível mundial e detém cerca de 53% da participação neste mercado. Mas logo a seguir surge a Samsung Foundry com 17% de quota da fundição de chips.

A fabricante sul-coreana conta com clientes muito importantes no segmento tecnológico, nomeadamente a Apple, Intel e AMD. Contudo, uma outra forte cliente sua, a Qualcomm, vai rumar a outros voos. Isto porque a empresa norte-americana já anunciou que vai mudar o seu fabrico de chips para as instalações da rival Intel. Também a Nvidia, para a qual a Samsung Foundry produzia as suas placas gráficas, tomou a decisão de mudar para a TSMC, por motivos de problemas de desempenho, desempenho do wafer e disponibilidade de produtos.

Samsung quer triplicar a produção de chips

Por querer mais e já não se contentar com o segundo lugar desta corrida, a Samsung revelou uma decisão importante durante o anúncio dos seus últimos resultados financeiros. Assim, Sung-hoon, vice-presidente da Samsung Electronics revelou que pretende triplicar a capacidade de produção de chips até ao ano de 2026.

Planeamos expandir a nossa capacidade cerca de três vezes antes de 2026 para responder às necessidades dos clientes sempre que possível, expandindo a capacidade da nossa fábrica de Pyeongtaek, e considerando a implementação de uma nova fábrica nos Estados Unidos.

Desta forma, os EUA estão na mira da Samsung. E alguns relatórios revelados em fevereiro indicam que a empresa sul-coreana vai investir 17 mil milhões de dólares numa nova fábrica de chips no Texas.

A empresa acaba de revelar que bateu um novo recorde para o mesmo período em 2021, atingindo 73,98 biliões de won, ou seja, cerca de 55 mil milhões de euros. Além disso, obteve um aumento de lucros na ordem dos 26% (mais de 11 mil milhões de euros). No segmento de semicondutores, no terceiro trimestre a Samsung conseguiu uma receita de 22,4 mil milhões de dólares, uma melhoria de 16% face ao mesmo período do ano passado.

Leia também: