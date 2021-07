Tal como anunciado, a Intel apresentou o seu evento Intel Accelerated onde revelou ao mundo todas as suas próximas novidades. Os destaques pousaram sobre os novos processos de fabrico que a fabricante norte-americana tem planeados a médio e longo prazo.

Mas uma das grandes revelações é que a Intel vai começar a produzir os futuros chips do processador Snapdragon da Qualcomm.

No início desta semana, no evento Intel Accelarated, a fabricante norte-americana deixou claro que está mais do que pronta para, durante os próximos anos, enfrentar a concorrência com o seu planeamento de produção de chips.

Também na apresentação, que ficou maioritariamente a cargo do CEO Pat Gelsinger, a Intel revelou que já tem importantes clientes para a sua fundição futura.

Intel vai fabricar os chips Snapdragon da Qualcomm

De acordo com o que foi desvendado, a Intel anunciou que já tem os seus primeiros clientes da sua divisão Intel Foundry Services, a qual tem como objetivo a produção de chips para terceiros. Os clientes revelados são então a Qualcomm e a Amazon e, desta forma, a Intel consegue assim tornar-se numa concorrente mais direta da taiwanesa TSMS e sul-coreana Samsung.

Segundo as informações, a fabricante irá produzir os futuros processadores Snapdragon através do seu processo de fabrico Intel 20A. Por sua vez, a produção em massa desta nova tecnologia apenas deverá ter início no primeiro semestre de 2024.

Já no caso da Amazon Web Services (AWS), esta usará as novas soluções de embalagem IFS da empresa.

Assim, fabricantes como a TSMC e a Samsung vão certamente olhar para estas informações como mais um desafio que devem superar. Mas a verdade é que o aumento da concorrência é sempre bom para o mercado, seja de consumo ou industrial. E ainda para mais numa fase de escassez de chips, quantas mais fontes de produção houver, melhor para todos.