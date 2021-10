Fraude: Postos de combustível em Portugal com contador “manipulado”

Na internet circulam algumas recomendações de como poupar dinheiro aquando do enchimento do depósito. No entanto, o caso que contamos hoje é diferente. Em Portugal, há bombas de combustível com contadores que não iniciam no zero.

A ASAE apreendeu equipamentos por crime de especulação. Saiba o que está em causa.

Contagem do combustível chegava a iniciar-se nos 0,95 euros

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UNIIC), detetou, em flagrante delito, um equipamento de abastecimento de combustível (gasóleo e gasolina) em prática especulativa, numa estação de serviço do concelho de Braga, foi hoje anunciado e revelado pelo jornal O MINHO.

De acordo com o que foi revelado, a contagem do pagamento iniciava-se nos 5 ou 6 cêntimos, em outros, a contagem chegava a iniciar-se nos 0,95 euros, previamente a qualquer tipo de abastecimento “real” de combustível, especifica a autoridade.

Os equipamentos em causa tinham sido sujeitos a controlo metrológico no presente ano, exibindo os respetivos selos de validade e de conformidade, pelo que se procedeu à sua selagem e apreensão, de forma cautelar, para a respetiva perícia técnica

Face aos acontecimentos, há indícios do crime de especulação (delito antieconómico) e do crime de falsificação de notação técnica, tendo os factos sido comunicados ao Ministério Público. Outros dois equipamentos foram apreendidos em Santa Maria da Feira e em Viseu, pelo mesmo tipo de crime.

Se atestar o seu veículo, preste atenção ao contador do posto de combustível. Em caso de irregularidade, contacte a ASAE.

