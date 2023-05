Nissan precisa do sucessor do seu elétrico porque a Tesla “matou” o LEAF

O Nissan LEAF é um veículo elétrico produzido pela Nissan. Destaca-se por ser um dos carros elétricos mais populares e bem-sucedidos do mercado. Lançado em 2010, o LEAF tem sido uma opção popular para aqueles que desejam adotar uma abordagem mais sustentável para a condução diária. Contudo, está na hora de apostar num modelo novo e a Nissan já prepara o seu sucessor.

Nissan LEAF, o fim de uma era

A Nissan estará a despedir-se do pequeno veículo elétrico que deu início a tudo. Embora a marca japonesa esteja a retirar gradualmente o elétrico LEAF, o fabricante só planeia começar a produzir o seu sucessor em 2026.

O Nissan LEAF foi, em tempos, um dos veículos elétricos mais vendidos. Após o lançamento do automóvel compacto elétrico em 2010, o LEAF tornou-se rapidamente um favorito como o primeiro veículo elétrico do mercado de massas (18 meses antes do Tesla Model S) nos EUA, com um interior confortável e uma autonomia decente a um preço atrativo.

No entanto, na última década, quase todos os fabricantes de automóveis, desde os mais recentes até aos mais antigos, lançaram os seus próprios automóveis elétricos com características mais avançadas, designs melhorados e gamas mais avantajadas. Aliás, até mesmo a Nissan o fez, com o Ariya, por exemplo.

Empresa nipónica tem de lançar uma resposta ao mercado

O LEAF perdeu terreno, com as vendas a caírem consistentemente durante vários anos. De acordo com um relatório da Automotive News do ano passado, a Nissan não vai lançar um modelo LEAF da próxima geração. Portanto, este modelo morre por aqui.

Em vez disso, a Nissan está a planear um veículo elétrico mais moderno para substituir o LEAF, concebido para os clientes atuais. Embora a Nissan tenha lançado o seu segundo veículo elétrico para o mercado de massas, como referimos em cima, o Ariya, este não veio para substituir o primogénito!

A Nissan pode substituir o LEAF por um crossover tipo coupé semelhante ao conceito "Chill-Out" que o fabricante revelou em 2021, com o seu design "elegante e moderno". A versão de produção provavelmente pareceria menos futurista.

Entretanto, os executivos da empresa dividem-se na opinião de o novo elétrico deverá ou não continuar a chamar-se LEAF.

Hoje, o LEAF significa pouco para os compradores de VE.

Disse o presidente da AutoPacific, Ed Kim.

Produção no novo elétrico só começará em 2026

De acordo com um novo relatório da Autocar, a Nissan afirmou na sua apresentação ao comité governamental do Reino Unido sobre o fabrico de baterias que "o sucessor do LEAF entrará em produção em 2026". A fábrica da Nissan em Sunderland, no Reino Unido, iniciará a produção do sucessor do LEAF da Nissan em 2026, enquanto se prepara para que a maioria da sua produção seja de VEs até 2028.

Diz-se que a Nissan está a aproveitar o fornecimento da sua próxima fábrica de baterias, em colaboração com a Envision AESC. Em 2024, esta unidade fabril terá 11 GWh de capacidade, que pode ser expandida para 30 GWh, de acordo com a apresentação da Nissan. A Envision afirmou que as células de bateria "Gen 5" fornecidas aumentariam a densidade energética em 30% em relação ao atual modelo LEAF.

O sucessor do LEAF basear-se-á na plataforma CMF-EV da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, a mesma utilizada para o Nissan Ariya.