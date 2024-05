Vendas da Tesla disparam 40% em Portugal

Com tanta informação controversa, às vezes até se fica baralhado em perceber qual será a tendência. No que diz respeito à Tesla, com os despedimentos à mistura, parece que a empresa está a passar por um mau bocado. No entanto, as vendas da empresa de Elon Musk dispararam 40% em Portugal.

Só no mês de abril, as vendas da Tesla dispararam 69%

É verdade que hoje há mais concorrência, mas a Tesla continua a dominar no mercado dos elétricos. Muito se tem falado na BYD, mas a empresa chinesa ocupa a sétima posição em Portugal. Dizer também que a Tesla tem em Portugal uma quota de 27%.

Segundo revela a ACAP, entre janeiro e abril, a Tesla vendeu mais de 3.300 unidades. Tal significa um aumento de 40% face a período homólogo. Só no mês de abril, as vendas da Tesla dispararam 69%.

Em abril de 2024 foram matriculados em Portugal 20.895 veículos automóveis, ou seja, mais 14,3 por cento que no mesmo mês de 2023. De janeiro a abril de 2024, foram colocados em circulação 89.415 novos veículos, o que representou um aumento de 13,4 por cento relativamente ao mesmo período do ano anterior. Elétricos (BEV) totalizaram 16,3% dos veículos ligeiros de passageiros novos.