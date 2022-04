A Samsung tem mudado a sua política de atualização dos seus smartphones nos últimos anos, sempre para a tornar melhor. A cada novo modelo que lança ajusta o tempo de vida e aumenta as atualizações que estes vão receber.

Claro que nenhum smartphone dura para sempre e o fim de vida vai surgindo. A mais recente vítima da idade parece ser os Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, deixaram agora de receber atualizações por parte da Samsung.

Quando a Samsung lançou o Galaxy S22 mudou radicalmente a sua política de atualização dos smartphones. Passou a garantir 4 atualizações do Android, ao que se soma mais 1 ano de correções de segurança, acabando por bater a própria Google.

Este é um cenário excelente e que dá confiança grande na marca para o futuro. Infelizmente, há agora um novo smartphone que acaba de perder a sua garantia de atualizações e que no futuro deixa de ter o apoio da Samsung em todas as frentes.

Falamos dos Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, que chegam assim ao final de vida, tendo recebido a sua última atualização de segurança. Lançado em 2018, com o Android 8, estes smartphones tiveram acesso a atualizações até ao Android 10, no final de 2020.

No ano passado, e no seguimento da política da Samsung, passou a receber apenas as normais atualizações de segurança trimestrais. Agora, no mês de março, os Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus terminou a sua vida útil e perde todas as atualizações futuras.

Com este movimento, há mais um smartphone da Samsung que dá um passo rumo ao seu final de vida. O Galaxy S10 foi agora mudado para as atualizações trimestrais e no próximo ano deverá terminar de receber novas correções de segurança.

Chega assim ao fim de vida um dos mais icónicos da Samsung e que estabeleceu os padrões para os modelos que se seguiram. O que os Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus trouxeram, comparado com o atuais Galaxy S22 mostra que o caminho seguido foi o mais acertado.