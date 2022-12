Tal como muitas outras apps de mensagens, o Telegram assenta no número de telefone do utilizador como o seu identificador único. Este era uma condição essencial e que muitos defendiam não ser necessária, por quebrar a privacidade.

Isso foi agora alterado e desde a última atualização, os utilizadores não precisam de ter o Telegram associado a um cartão SIM. Essa é apenas uma das muitas novidades que foram apresentadas para melhorar este serviço cada vez mais usado na Internet.

Com uma presença cada vez maior nos smartphones e noutros dispositivos, o Telegram tem conseguido oferecer aos seus utilizadores muitas novidades e melhorias. Estas mostram o empenho dos seus criadores, ao mesmo tempo que tornam este serviço ainda melhor.

A mais recente versão traz como principal novidade o fim da obrigatoriedade de ter um número de telefone, o que permite pode ter uma conta no Telegram sem ter presente um SIM. Isso é ainda alargado e permite também fazer login usando números anónimos baseados em blockchain disponíveis na plataforma Fragment.

Para além disso, há uma preocupação na privacidade dos utilizadores. Assim, passa a ser possível eliminar de forma completa as mensagens enviadas. Este processo pode ser programado para assim acontecer de forma automática, a cada lote de dias do acordo do utilizador.

Outra novidade são os códigos QR temporários. Estes permitem que os utilizadores possam iniciar uma conversa sem partilhar contactos e sem os saber. Pode gerar um código QR temporário se não tiver um nome de utilizador e estiver a ocultar o seu número de telefone. A leitura do código permitirá que as pessoas adicionem instantaneamente como contato sem saber qualquer dado do utilizador.

A lista de novidades é extensa e foca-se em várias áreas. Permitem ter ainda mais do Telegram e dão uma forma de os utilizadores comunicarem de forma mais simples e mais interessante. Há novos emojis e alguns muito interativos e expressivos.

Se querem acesso a esta nova versão, bastará procurar na loja de apps do Android ou do iOS. Depois de instalada, só faltará mesmo explorar o que é oferecido e assim usar o Telegram da mesma forma a que nos habituámos.