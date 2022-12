Apple Music está a disponibilizar um modo de karaoke

O Apple Music evolui e a cada ano apresenta algo aos seus utilizadores. Depois de transformar o seu catálogo de músicas com qualidade de áudio sem perdas (Lossless) e Áudio Espacial (Spatial Audio) traz agora o modo karaoke.

Segundo a empresa de Cupertino, o "Apple Music Sing" estará disponível em todo o mundo no final deste mês no iPhone, iPad e na nova Apple TV 4K.

Apple Music com karaoke

A Apple anunciou na terça-feira o Apple Music Sing, uma experiência de karaoke que será incorporada diretamente na aplicação Apple Music.

Com o Apple Music Sing, poderá acompanhar a letra em tempo real da Apple Music e ajustar o volume dos vocais para que possa ouvir melhor a sua voz a cantar.

Há algumas características concebidas para facilitar também a cantar com outros. Os vocais de fundo podem aparecer independentemente dos vocais principais, de acordo com a Apple, e haverá também uma vista de dueto se quiser cantar com um amigo.

A Apple terá mais de 50 "listas de reprodução dedicadas" com canções prontas para karaoke que poderá escolher.

A experiência das letras da Apple Music é consistentemente uma das características mais populares do nosso serviço. Já sabemos que os nossos utilizadores em todo o mundo adoram seguir as suas canções favoritas, por isso quisemos desenvolver ainda mais esta oferta para permitir ainda mais envolvimento em torno da música através do canto. É realmente muito divertido, os nossos clientes vão adorá-la.

Disse Oliver Schusser, vice-presidente da Apple Music and Beats, num comunicado de imprensa.

Apple Music Sing este mês em todo o mundo

Este novo modo, o Apple Music Sing, será lançado neste mês de natal para todo o mundo e chegará aos subscritores do Apple Music.

Os utilizadores poderão tirar proveito desta novidade através dos iPhones (todos), nos iPads "compatíveis", mas se quiser utilizá-lo na Apple TV, terá de ter a mais recente Apple TV 4K que acabou de ser lançada este ano.