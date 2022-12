Carros elétricos: Vendas com novo recorde! Qual a marca que mais vende?

Em novembro foram vendidos 3.715 veículos elétricos, o segundo melhor mês de sempre de vendas de veículos elétricos novos, considerando os Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicle) e os veículos híbridos plug-in (PHEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle) em todas as categorias de ligeiros e pesados.

Os 100% elétricos venderam 2.278 viaturas que corresponde a um crescimento de 35,2% face a outubro. Em novembro de 2022 foi ultrapassado o total de Veículos Elétricos vendidos durante todo o ano de 2021.

O ano de 2022 fechará com um novo recorde de vendas de veículos elétricos em Portugal. Considerando apenas os veículos 100% elétricos (BEV) esse crescimento é ainda mais pronunciado, pois foram vendidos em 2022, até ao mês de novembro, 17.831 veículos 100% elétricos, com um novo recorde de vendas anual nesta categoria, face às 14.057 unidades, vendidas na totalidade do ano de 2021. revela a UVE.

Venda de Veículos por Tipo de Energia

O total das vendas de veículos 100% elétricos (13,94%) e de veículos híbridos plug-in (9,45%) atingiu este mês de novembro uma quota de 23,39%, consolidando assim a sua vantagem em relação à quota de mercado dos veículos com motores a gasóleo que registaram uma quota de 15,38%.

Marcas de Veículos Elétricos mais vendidas em Portugal

Nas marcas mais vendidas de veículos ligeiros de passageiros, a Tesla volta a destacar-se no primeiro lugar de vendas de Veículos 100% Elétricos (BEV – Battery Electric Vehicles) com 541 unidades, seguida da BMW, Mercedes-Benz, Peugeot e Audi.

No total acumulado do ano, a Tesla continua a liderar as vendas de veículos ligeiros de passageiros, 100% elétricos, com um total de 2.195 veículos vendidos, seguida da Peugeot e BMW em segundo e terceiro lugar, com 1.378 e 1.362 unidade vendidas, respetivamente. Nos PHEV, o trio Mercedes-Benz, BMW e Volvo – que lideram os números mensais – mantêm os três primeiros lugares de vendas anuais.