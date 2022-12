Promoção de Natal com 5 anos Ivacy VPN, é a melhor prenda de para a sua segurança

Este Natal traz 5 anos de promoção numa das melhores VPN do mercado: a Ivacy VPN. Poderá ser esta a melhor prenda de natal para segurança do utilizador, seja avançado seja o comum? A resposta é positiva.

Ou seja, neste momento, podemos aproveitar de um desconto de 90% para o plano de 5 anos que torna esta aplicação de segurança online ainda mais exclusiva. São milhares de servidores espalhados por todo o mundo que nos permitem navegar com um anonimato tranquilo.

Neste artigo da Ivacy VPN, vamos poder verificar alguns detalhes que podem ajudar os utilizadores a perceber o comportamento da mesma.

Entre os vários aspetos inclui:

Segurança,

Privacidade,

Desempenho,

Preço,

Compatibilidade,

Apoio ao cliente.

Abaixo damos início com o mais importante: as coisas mais positivas e as coias menos positivas, mas começamos com o principal: o Preço

Preços Ivacy VPN

Como sempre a Ivacy VPN aposta pelos preços competitivos e esta vez não é exceção. Vejamos:

Basta visitar o site neste link.

Ivacy VPN: vantagens e desvantagens

Vantagens

Boas credenciais de segurança,

Frota de servidores decentes,

Chat ao vivo 24/7,

Preços competitivos,

Desbloqueia catálogo Netflix US,

Permite P2P,

Desempenho acima da média,

Aceita métodos de pagamento anónimos.

Desvantagens

Jurisdição privada - pode não ser a mais clara ou benéfica

Sem Kill Switch dispositivos Apple

Sem aplicação Linux

Desempenho de velocidade: a Ivacy VPN é rápida e dá bom serviço?

As velocidades do Ivacy VPN dependerão mais da sua localização e do protocolo de uso para o tunneling para se obter um bom serviço.

Embora não se encontrem problemas com os downloads, as taxas de uploads podem apresentar algumas variações, será uma questão de encontrar o servidor ideal, entre os mais de 5000 disponíveis.

A velocidade média de descarga da Ivacy VPN com protocolo OpenVPN é bastante boa. A velocidade de ligação mais rápida, dos nossos testes, aconteceu com servidores canadianos, enquanto que as localizações no Reino Unido e nos EUA experimentam por vezes algumas dificuldades com velocidades mais rápidas.

Um ponto que ainda necessita ser trabalhado é o protocolo WireGuard, pois ainda não está presente na Ivacy VPN e de forma a dar o bom serviço final. Na maior parte das vezes, é muito mais rápido do que qualquer outra opção disponível.

Por outro lado, se a sua ligação for lenta, nenhum protocolo o ajudará a transmitir em 4K ou a descarregar grandes ficheiros numa questão de minutos. No entanto, a utilização de uma VPN pode aumentar a sua velocidade se o ISP estiver a estrangular a sua ligação, o que é frequentemente o caso com o P2P.

Em resumo, a Ivacy VPN dá-nos velocidades acima da média. Pode esperar uma queda de cerca de 30% da sua ligação habitual à Internet quando se liga a um servidor noutro continente. No entanto, se utilizar qualquer outro protocolo de tunneling que não seja o OpenVPN UDP, pode acontecer uma queda com percentagens superiores.

Streaming: pode a Ivacy VPN desbloquear a Netflix?

A Ivacy VPN tem servidores de streaming especializados para diferentes plataformas de conteúdo. Normalmente, isso significa que não deverá ter problemas enquanto assiste aos seus filmes e programas favoritos.

A VPN consegue desbloquear o catálogo Netflix US. Para a grande maioria de utilizadores, isso é mais do que suficiente. Mas existem outros catálogos a desbloqueio, basta ir tentando e experimentado.

O mesmo pode ser dito sobre o BBC iPlayer. Os tempos de conexão são rápidos e o YouTube consegue transmitir em HD.

Em suma, Ivacy VPN pode desbloquear mais do que algumas plataformas, mas pode ficar melhor, e certamente isso acontecerá.

Podes utilizar torrents com a Ivacy VPN?

A Ivacy VPN é um serviço perfeitamente adequado para torrents pois permite a ligação P2P em todos os seus 5700 servidores.

Contudo, tal como com o streaming, a velocidade vai depender de cada um dos servidores à disposição, podem existir aqui alguma variação.

Uma coisa é clara, porém - os torrent com a Ivacy VPN são seguros. Graças à encriptação de grau militar e a uma rígida política de no-log, não há forma das nossas atividades P2P poderem ser associadas á nossa conta.

Além disso, a funcionalidade Secure Download verifica automaticamente os ficheiros por malware, proporcionando uma proteção extra.

A Ivacy VPN não oferece um proxy SOCKS5 gratuito, mas pode utilizar o túnel dividido no Windows e Android. Não é necessariamente o mais conveniente, mas faz o trabalho com sucesso.

Aplicações Ivacy VPN desktop (Windows e macOS)

Tal como acontece frequentemente, a versão Windows do Ivacy VPN tem sempre mais características para o bom serviço que apresenta.

Ao cliente Mac falta, por enquanto, um Kill Switch e um Slipt Tunnel. Embora a última opção seja das menos procuradas pelos utilizadores, a verdade é que o primeiro é crucial para a proteção do nosso IP e localização em caso de falha da VPN.

Extensões de navegadores

Na verdade, a Ivacy VPN oferece extensões de browser para

Chrome,

Firefox, e

Edge.

Então, estas são opções leves para uma rápida mudança de IP durante a navegação. No entanto, detalhe para o facto de o ícone alterar para a bandeira do país a que se ligou, o que é conveniente e informativo.

O que inclui a Ivacy VPN?

Em resumo, podemos classificar a Ivacy VPN como um dos serviços mais completos que inclui na génese:

Proteção contra malware,

Protocolos IPsec e IKEV avançados,

Funcionalidade Smart Connect (Ligação inteligente),

Largura de banda ilimitada,

Encriptação 256 bits de nível militar,

Política de navegação sem registos,

Internet Kill Switch,

Transferências de alta velocidade,

Mais de 5700 servidores em mais de 100 locais,

Suporte P2P,

Aplicação dedicada para Kodi,

Acessos simultâneos em 10 dispositivos

São poucas as VPN disponíveis no mercado que reunião tantos atributos num só serviço, dai o seu destaque perante os demais.