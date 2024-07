Procura uma boa Powerbank? Esta é “original” e barata…

É verdade que hoje os equipamentos têm uma boa autonomia, mas também é verdade que cada vez os usamos mais e não descuramos a mobilidade. Nesse sentido, nada melhor que ter sempre uma Powerbank por perto. Já viu esta que tem um design "original" e é barata?

Powerbank Magsafe de 10000 mAh

A Powerbank MagSafe proporciona tanto um carregamento sem fios por indução como por cabo, sendo possível utilizar os dois métodos em simultâneo. Com um design muito interessante, trata-se de uma Powerbank Magnética para iPhone com ativação Qi, sendo que o íman mantém a bateria fixa. Compatível com tecnologia MagSafe da Apple a partir do iPhone 12.

No entanto, esta Powerbank Magnética também pode ser usada para carregar outros dispositivos (Smartphones Android, smartwatches, etc).

Esta Powerbank da iServices carrega qualquer dispositivo com entrada para cabo USB Type-C, e ainda oferece proteção contra picos de corrente, alta voltagem ou sobreaquecimento.

A iServices, principal marca nacional especializada em reparação de dispositivos móveis, computadores e tablets multimarca. Pode escolher uma Power Bank MagSafe de 10000 mAh, em preto branco ou transparente. O preço é 29,95 €.