Patente da Samsung mostra que o Galaxy Ring poderá vir a ser ajustado a qualquer dedo

A Samsung tem procurado criar novos dispositivos para a monitorização e para a recolha de dados vitais dos utilizadores. O Galaxy Ring é um exemplo disso, sendo um anel que muitos podem usar no dia a dia, para monitorização. O maior problema do Galaxy Ring deverá desaparecer, ao ser criada uma versão deste que poderá ser ajustado a qualquer dedo.

Foi descoberta uma patente da Samsung, sugerindo que a empresa poderia implementar uma grande mudança no seu Galaxy Ring de segunda geração. De acordo com um relatório, a fabricante OEM coreana registou uma patente para um design de “estrutura de redimensionamento”.

A partir da aplicação, parece que a Samsung está a criar um protótipo de um design de um Galaxy Ring que pode remodelar-se para caber no dedo de qualquer consumidor usando um anel interior elástico. Embora esta patente tenha sido descoberta recentemente, sabe-se que a Samsung apresentou os designs originais em dezembro de 2023.

Na base de dados KIPRIS da Coreia, a Samsung afirma no seu resumo que tal Galaxy Ring é “pressurizado na sua primeira parte do corpo”. Este anel interior é considerado elástico e “transformável”, dependendo do corpo do utilizador. A patente acrescenta que o elástico interior é guiado por um “membro de suporte” para efeitos de redimensionamento.

Noutro local, o design da patente mostra uma parte interna dividida em “múltiplas secções”. A publicação acrescenta que a patente coreana da Samsung mostra vários Galaxy Rings com números variados de segmentos internos. A empresa terá registado esta patente de estrutura de redimensionamento para anéis com três, quatro e oito segmentos internos.

Outro aspeto a considerar é que esta estrutura elástica poderá ser mais macia, criando um Galaxy Ring mais confortável do que a primeira geração. O anel interior flexível também pode permitir que os consumidores troquem o seu dispositivo para outro dedo. A patente detalha que a camada interna de redimensionamento irá pressionar o anel externo, que aparentemente permanece com um tamanho estático.

Não é claro quando veremos esta novidade no Galaxy Ring. No entanto, considerando que a Samsung registou esta patente originalmente em 2023 e a republicou em outubro de 2024, poderá não demorar. Quando a Samsung lançou o Galaxy Ring original, os tamanhos de anel que variam de 5 a 13. Como e revelado, um dispositivo de reestruturação mais flexível poderia reduzir a necessidade de vários tamanhos de dispositivos.