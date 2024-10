Tesla Model 2? Projeto de carro elétrico de 25 mil dólares “morreu”

Não foi há muito tempo que se falava num carro elétrico da Tesla, versão low cost, cujo modelo poderia ser o Tesla Model 2. A ideia perdeu força e o próprio Elon Musk considerou uma ideia absurda.

Tesla Model 2 é "ideia absurda"....

O fim do "Tesla Model 2", um modelo que vinha a ser anunciado desde 2018, não é propriamente uma novidade. Em abril deste ano, informamos que o Tesla Model 2, o tal carro elétrico de 25 mil euros, já não ira acontecer. Recentemente Elon Musk referiu que “ter um modelo de 25 mil dólares não faz sentido. É uma ideia absurda. Seria completamente contrário aquilo em que nós acreditamos“.

Tais declarações aconteceram durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2024 da marca.

Recentemente,no evento “We, Robot” Elon Musk revelou a mais recente novidade da Tesla. Falamos do seu robô-táxi chamado Cybercab. O evento decorreu no estúdio da Warner Bros e o homem forte da Tesla chegou já num Cybercab, que não tem volante nem pedais, anunciando que “há mais 20” de onde este surgiu - ver mais aqui.

De relembrar que o Cybercab foi apresentado com um preço de 30 mil dólares (27 500 euros). No entanto, Musk referiu que o Cybercab “É um carro de 25 mil dólares, só não tem nem volante, nem pedais. O cliente pode comprar o modelo de forma particular, se quiser.”