O futuro já chegou? Elon Musk apresentou o Cybercab da Tesla e trouxe mais novidades

Elon Musk vinha a prometer há algum tempo a chegada de uam novidade da Tesla. Falamos do seu robô-táxi, um veículo totalmente autónomo e que espera ser o futuro do transporte da humanidade no futuro. Depois de vários adiamentos, o Cybercab é já uma realidade e o responsável da Tesla resolveu trazer mais novidades para este evento.

Elon Musk revela finalmente o Cybercab

Foi no evento “We, Robot” que Elon Musk revelou a mais recente novidade da Tesla. Falamos do seu robô-táxi chamado Cybercab. O evento decorreu no estúdio da Warner Bros e o homem forte da Tesla chegou já num Cybercab, que não tem volante nem pedais, anunciando que “há mais 20” de onde este surgiu.

Na sua apresentação procurou mostrar que este será o futuro do transporte urbano e que com a chegada desta proposta da Tesla as cidades vão ser mais verdes e mais amigas do ambiente. Deu um foco grande também nas questões de segurança, por não haver condutores, e no preço dos carros, que pensa irem baixar, graças à utilização destes seus veículos.

O Cybercab é de imediato destacado por ser todo prateado e parece ter inspirado o design do Cybertruck. Não tem pára-brisas traseiro e tem portas que abrem para cima. Além disso, utiliza IA e visão para os sistemas de condução autónoma. Será recorrendo a esta tecnologia já em utilização que irá treinar estes carros para andarem na estrada.

Este carro autónomo estreia também algumas novidades e, por exemplo, não vem com uma porta de carregamento e, em vez disso, utiliza carregamento por indução. Além disso, foi mostrado um sistema de limpeza que irá funcionar de forma totalmente autónoma. Elon Musk falou que estes carros poderão existir como uma fronta e ser gerido de forma centralizada.

O hardware presente será sobre-dimensionado e terá mais do que realmente necessita. Por um lado irá usar isso para evoluir o Cybercab, espera também usar esse poder computacional mais tarde para, de forma distribuída, ter uma malha de processamento acessível.

Quanto a preços, Elon Musk revelou que espera que o Cybercab se deverá situar nos 30 mil dólares. De destacar ainda que a Tesla espera ter testes com este carro ainda durante 2024, tendo Elon Musk apontado inicialmente a sua data de comercialização para 2025, tendo depois corrigido para 2027 a sua chegada às estradas dos EUA, abrindo depois a possibilidade de ser visto em outros mercados.

Tesla traz novidades! Robovan e o Optimus

Ainda que este evento fosse dedicado ao Cybercab, Elon Musk revelou ainda duas novidades importantes para a marca. A primeira vem na linha deste novo carro elétrico autónomo e chama-se Robovan. Será uma carrinha autónoma que pode transportar até 20 pessoas e transportar mercadorias. Isto reduzirá ainda mais os custos das viagens, disse, uma vez que poderá transportar grandes grupos.

Por fim, Musk apresentou um desfile de robôs humanoides Optimus de Tesla. Elon Musk disse que a Tesla fez um progresso dramático no seu desenvolvimento no ano passado e que, no futuro, este irá mesmo estar nas casas a ajudar as pessoas. Acredita que a Tesla poderá vender os seus robôs Optimus por um valor entre os 20 mil e os 30 mil dólares.

Com estes novos produtos a Tesla quer revolucionar o mercado e, principalmente, melhorar o trânsito nas cidades. Ao mesmo tempo, quer colocar a IA a conduzir, para assim libertar os humanos desta tarefa e tornar as viagens mais seguras.

Depois de muitos atrasos e de muitos rumores, Elon Musk cumpriu finalmente a sua promessa de tornar realidade o Cybercab. Veio acompanhado da Robovan, que quer também seguir este mesmo caminho, sendo também totalmente autónoma e sem depender de ninguém para circular.

Cybercab e Robovan: galeria de imagens