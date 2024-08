Qual o país mais avançado do mundo? Não são os EUA, nem a China… o líder é europeu!

O mundo está a evoluir de forma muito acelerada e há países pelo globo a crescer de um modo impressionante. Sabe qual o país mais avançado do mundo, atualmente? Para já, podemos dizer-lhe que não são os Estados Unidos; nem a China; nem o Japão... o líder é europeu! Algum palpite?

De acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), a economia mundial deverá crescer 3,2% em 2024 e 2025, em valores iguais aos de 2023, num crescimento económico persistente, impulsionado pelo aumento das despesas públicas, pelo forte consumo e por um aumento da força de trabalho.

Conforme partilhado pelo Insieder Monkey, prevê-se que as "economias avançadas cresçam a taxas ligeiramente superiores de 1,7% e 1,8% em 2024 e 2025, respetivamente". Além disso, "prevê-se que a inflação global diminua de 6,8% em 2023 para 5,9% em 2024 e 4,5% em 2025".

De um modo geral, a economia deverá crescer moderadamente, com os Estados Unidos a liderarem como um dos países com melhor desempenho até agora, uma vez que retomaram o seu crescimento pré-pandémico. Este ano, prevê-se um crescimento de 2,7%, em comparação com o crescimento de 1,7% das economias avançadas.

No sentido de compilar os países mais avançados do mundo, o Insider Monkey consultou um artigo assinado por si sobre os países que mais gastam em investigação e desenvolvimento (I&D), selecionando, depois, os 30 principais países com base nas despesas absolutas em I&D.

Em seguida, utilizou as pontuações do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que medem o desenvolvimento geral de um país em fatores como a esperança de vida, a educação e o rendimento per capita.

Por fim, atribuiu pontuações de 70% e 30% às suas classificações de despesas de I&D e IDH e calculou uma média para cada país. A lista foi criada por ordem decrescente da classificação global.

Numa nota, o Insider Monkey esclarece que, apesar da elevada despesa do país em I&D, excluiu Israel da sua lista, devido à guerra em curso no Médio Oriente que impede o desenvolvimento e o avanço económico.

Qual o país mais avançado do mundo?

Conforme a compilação do website financeiro, o país mais avançado do mundo é a Alemanha, com despesas absolutas em I&D de 134,45 mil milhões de dólares e um IDH de 0,950, que resultam numa classificação global de 4,6.

Alemanha; Estados Unidos da América; Reino Unido; Suíça; Japão; Coreia do Sul; Canadá; Países Baixos; China; Suécia; França; Bélgica; Itália; Dinamarca; Noruega; Espanha; Áustria; Singapura; Finlândia; Emirados Árabes Unidos.

Em 2021, a Alemanha gastou cerca de 134,45 mil milhões de dólares em I&D. Curiosamente, o setor tecnológico, que conta com mais de 100.000 empresas, é um importante motor da economia no país.

Este setor acrescenta mais de um milhão de empregos e ultrapassa os 230 mil milhões de euros em receitas de vendas. Além disso, é responsável por cerca de 7% da produção económica total da Alemanha. O país oferece, também, um elevado nível de vida, refletido-se na sua pontuação de IDH.

Para saber mais pormenores, consulte o estudo conduzido pela Insider Monkey aqui.