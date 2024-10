Agora é a Samsung e a Apple que podem estar interessadas em comprar a Intel!

As notícias do interesse na compra da Intel têm estado a aumentar ao longo das últimas semanas. Este gigante da indústria está em queda e muitos concorrentes e parceiros parecem querer aproveitar estes ativos. Ainda não existe nada em concreto, mas surge agora a informação de que a Samsung e a Apple que podem estar interessadas em comprar a Intel.

Samsung e Apple interessadas em comprar Intel

O mundo da tecnologia está em crise, à medida que a Apple e a Samsung competem para adquirir a Intel. As duas empresas pretendem alegadamente obter uma vantagem significativa sobre os seus concorrentes através da utilização da tecnologia de produção de chips da Intel.

À medida que a corrida para tornar os chips dos smartphones mais potentes cresce, gigantes como a Apple e a Samsung recorrem a parceiros não convencionais para obter alguma vantagem. De acordo com vários relatórios, duas empresas estão interessadas em adquirir a Intel.

A Intel há muito que lidera o mercado dos processadores para desktop, mas não tem tido sucesso no espaço móvel. Ainda assim, a tecnologia de fabrico de chips da empresa pode ter a tecnologia que a Apple e a Samsung precisam para ultrapassar os limites dos smartphones.

Criar vantagem face à concorrência nos chips

A Apple, em particular, tenta obter capacidade de produção de chips da TSMC. No entanto, mesmo a TSMC pode não conseguir cumprir o calendário da Apple para o chip de 2 nm. A aquisição da Intel poderá fornecer à Apple novos recursos para fabrico avançado.

A Samsung também encontrou dificuldades no desenvolvimento dos SoC Exynos da próxima geração. As taxas de eficiência para a arquitetura de 1,4 nm foram reportadas como bastante baixas. Trazer engenheiros da Intel poderá ajudar a Samsung a ultrapassar problemas e a reduzir a sua dependência do Qualcomm Snapdragon.

A aquisição da Intel pode inaugurar uma nova era no mundo dos chips. Claro que não se deve esquecer que os preços podem variar fruto desta mudança. Como únicos fabricantes dos seus próprios chips, a Apple e a Samsung podem ser flexíveis na determinação dos custos.