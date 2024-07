A publicidade nos smartphones Xiaomi pode ter finalmente os dias contados

Os smartphones e todas as funcionalidades sempre cativaram os utilizadores. Estes estão equipados com hardware que está à altura do exigido, com o software a estar ao mesmo nível. Uma queixa constante é mesmo a publicidade apresentada, mas mesmo esta parece agora ter finalmente os dias contados nos smartphones Xiaomi.

Fim da publicidade nos smartphones Xiaomi

Uma das maiores desvantagens dos telefones Xiaomi ao longo dos anos tem sido a presença de publicidade. A empresa diminuiu um pouco esta sua forma de rendimento em comparação com anos anteriores, mas ainda é uma tarefa complicada desativá-las totalmente. Felizmente, parece que este fabricante trabalha numa solução definitiva.

O site SmartPrix e o leaker Yogesh Brar descobriram que a Xiaomi trabalha num único botão para desativar a publicidade deste sistema no HyperOS, a sua versão do Android. Esta publicação publicou um GIF que mostra um botão de ligar/desligar “anúncios em aplicações do sistema”, acessível através do menu de definições.

A confirmar-se, isto representa uma melhoria significativa relativamente à abordagem atual. Por agora, os proprietários de Xiaomi que desejam desativar os anúncios precisam de desativar a aplicação MSA e, de seguida, visitar o menu de definições em cada aplicação principal do sistema.

Utilizadores do HyperOS agradecem a mudança

A publicação onde esta novidade foi revelada confirmou que a novidade estava disponível num Xiaomi 13 Pro a executar uma versão de teste do HyperOS. Isto não significa ainda que esta novidade poderá estar pronta para ser lançada em breve.

A Xiaomi ainda não comentou ainda esta (suposta) novidade que está a ser vista no HyperOS em algumas situações. Ao mesmo tempo, não se sabe também se será um exclusivo para este novo sistema, numa futura atualização ou se, por outro lado, será também alargado a outros modelos que ainda têm a MIUI presente.

Esta será mais uma mudança importante da Xiaomi para os seus smartphones. A marca sempre teve publicidade presente no sistema, como uma forma de rentabilizar estes equipamentos e ter um rendimento extra. Naturalmente que os utilizadores não apreciam esta presença, por vezes intrusiva.