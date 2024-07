NASA revela imagens de grandes asteroides que acabaram de passar pela Terra

Na semana passada, a Terra foi presenteada com um evento raro: não um, mas dois grandes asteroides passaram relativamente perto do nosso planeta.

Asteroides que passaram no nosso jardim cósmico

Nem o 2024 MK nem o 2011 UL21, como os asteroides são chamados, chegaram perto o suficiente para representar um perigo, mas ambos estavam ao alcance dos sistemas de imagem de radar. Assim, a NASA conseguiu tirar algumas fotos para marcar a ocasião.

Estas imagens são mais do que simples souvenirs de um sobrevoo de asteroides. Os cientistas podem estudá-las para entender as propriedades das rochas que podem ser encontradas nas proximidades da Terra – informações que podem ajudar a desenvolver estratégias para futuros asteroides que possam, um dia, ameaçar o nosso planeta.

O cantinho da Terra no Sistema Solar está, na maior parte, vazio, mas não completamente. Ocasionalmente, um cometa ou asteroide passa por aqui, fazendo a sua própria órbita em torno do Sol.

A grande maioria destes não representa um problema. Mas qualquer coisa que passe dentro de uma certa distância da Terra, ou que tenha um certo brilho, é classificada como potencialmente perigosa.

Isso porque, embora a sua trajetória atual possa ser segura, algo inesperado pode acontecer, como uma colisão com outro objeto que o coloque em rota de colisão com a Terra. Não é provável, mas também não é impossível.

Asteroides potencialmente perigosos

Tanto o 2024 MK quanto o 2011 UL21 estavam na categoria de potencialmente perigosos; felizmente para nós, nada inesperado os desviou na nossa direção.

O 2011 UL21 passou pela Terra no dia 27 de junho, a uma distância de 6,6 milhões de quilómetros, cerca de 17 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Menos de dois dias depois, o 2024 MK apareceu. No dia 29 de junho, ele passou a uma distância mínima de 290.000 quilómetros. Isso é muito mais perto, cerca de três quartos da distância entre a Terra e a Lua.

Captar imagens destes objetos não é exatamente fácil, mesmo quando estão relativamente próximos e são classificados como asteroides "grandes". Eles ainda são bastante pequenos no grande esquema das coisas e não muito brilhantes.

Por isso a NASA usa um grande telescópio de radar para transmitir ondas de rádio no espaço e receber o sinal de retorno a partir do qual os cientistas podem construir imagens.

Como o 2024 MK estava muito mais perto – tal proximidade para um sobrevoo de asteroide só ocorre a cada poucas décadas – conseguimos obter imagens muito mais detalhadas.

A NASA usou um telescópio para transmitir as ondas de rádio e um segundo para recebê-las, resultando em imagens do 2024 MK que incluem não apenas a forma do asteroide, mas também saliências, cavidades, rochas e cristas.

Ele mede aproximadamente 150 metros de diâmetro e tem uma forma alongada com muitos planos. Também gira enquanto se move pelo espaço.

Foi descoberto apenas a 16 de junho, e a sua trajetória orbital foi alterada pela gravidade da Terra, então as observações permitem aos cientistas descobrir o que o 2024 MK fará no futuro.

Os dados revelaram que, no futuro próximo, ele vai manter-se fora do nosso caminho.

O 2011 UL21, a uma distância muito maior, não devolveu imagens tão detalhadas... mas estas imagens incluíram uma pequena surpresa.

A acompanhar o asteroide de 1,5 quilómetro de largura, os astrónomos avistaram um minúsculo satélite natural, a uma distância orbital de cerca de 3 quilómetros.

Cada vez conseguimos vigiar melhor a nossa vizinhança

No ano passado, o asteroide Dinkinesh, um objeto no cinturão de asteroides visitado pela sonda Lucy da NASA, foi descoberto como tendo um pequeno satélite. E o famoso Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo da NASA, no qual uma nave foi colidida com um asteroide, foi realizado no Dimorphos, o menor de um par de asteroides binários.

Estamos a encontrar mais asteroides binários porque as nossas capacidades de imagem melhoram, e isso é uma excelente notícia para a defesa planetária e para o nosso entendimento da evolução do Sistema Solar.