Season: A Letter to the Future já tem data de lançamento

No verão passado, anunciámos aqui, um jogo bastante curioso, Season: A Letter to the Future.

Trata-se de um titulo repleto de melancolia que tem o potencial para ser extremamente interessante. Recentemente, recebeu a sua data de lançamento oficial.

Em Season: A Letter to the Future, os jogadores adotam o papel de uma jovem mulher que decide partir à descoberta do mundo que, até então, se limitava à sua aldeia.

Pegando na sua bicicleta, parte rumo ao desconhecido numa viagem que a vai levar a desvendar paisagens recheadas de beleza, pessoas super interessantes e muitos mais mistérios que jamais acreditava existirem.

Dessa forma ela vai recolhendo e armazenando todas essas memórias antes que algo as faça desaparecer. Algo que ela sabe que vai acontecer. Trata-se de uma corrida contra o tempo.

Season: A Letter to the Future revela-se como um certo tipo de demanda pela descoberta e preservação de um mundo que, tanto tem de estranho, como de familiar. O jogador vai documentar, fotografar e gravar a vida nos locais por onde vai passar e mantê-los vivos no pouco tempo que lhe resta.

A jogabilidade de Season: A Letter to the Future é, nas palavras dos seus autores, os estúdios canadianos Scavengers Studio, simples e focado na exploração, gravação, diálogo com outras pessoas e descoberta do mundo que vamos explorando.

A qualquer momento, o jogador pode saltar da sua bicicleta e começar a gravar os sons e paisagens onde se encontra naquele preciso momento.

Cada captura acaba por ter um valor distinto, algo sem preço mas que tem um significado muito mais forte que o dinheiro. Seja apenas sons e música, arte e arquitetura, as vozes das pessoas, o som de práticas religiosas em extinção, ou vestígios de épocas passadas.

É através da máquina fotográfica ou sistema de gravação da jovem aventureira que o jogador examina o mundo mais de perto até ao ponto em que consegue efetivamente compreender a cultura, a história e a ecologia por trás de tudo.

SEASON: A Letter to the Future será lançado para PC, Playstation 5 e Playstation 4 a 31 de Janeiro de 2023.