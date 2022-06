SEASON: A Letter to the Future, uma aventura melancólica

Os estúdios canadianos Scavengers Studio, revelaram recentemente a data de lançamento para o seu próximo jogo, SEASON: A Letter to the Future.

Trata-se de uma aventura introspetiva que poderá vir a revelar-se bastante interessante.

Sediada em Montreal, no Canadá, a equipa de desenvolvimento dos Scavengers Studio tem estado ocupada na criação do seu próximo jogo, SEASON: A Letter to the Future.

Trata-se de, tal como os seus responsáveis a caracteriza, de uma aventura "atmosférica" na terceira pessoa e que será lançada para PC, Playstation 5 e Playstation 4, neste Outono.

SEASON: A letter to the future tem como ponto de partida, uma vila perdida nas montanhas onde a confusão das grandes cidades ainda não chegou.

Trata-se de um local onde a calma e a pacatez reinam e de onde ninguém vê motivos para sair. Ao longo de várias gerações ainda ninguém abandonou a vila para se aventurar no "mundo exterior". Até agora. Até Estelle.

Estelle é uma rapariga cheia de vida, de sonhos, de questões... e no mundo dela, cada estação do ano, é uma época completamente diferente. É como se tratasse de um período de História distinto com os seus próprios eventos e particularidades.

Com a sua bicicleta como companheira de viagem, Estelle embarca numa aventura pelo Mundo exterior. Saindo da sua vila, vai descobrir todas as sensações, imagens, sons que existem lá fora e gravar cada um desses momentos para o futuro. SEASON: A Letter to the Future é um jogo sobre recordações e sentimento de perda.

A jogabilidade de SEASON: A Letter to the Future baseia-se muito na exploração do mundo e dos locais por onde Estelle passa. Pelo caminho a rapariga terá a oportunidade de conhecer pessoas novas, ouvir as suas histórias de vida e vai descobrindo um mundo que até então era completamente estranho para ela.

A curiosidade de Estelle leva-a a querer capturar tudo o que vê e ouve. Sons, música, arte, arquitetura, vozes de pessoas idosas, sons de práticas religiosas... enfim, pistas e provas de momentos que em breve serão apenas o passado.

Versão PlayStation 5 de SEASON: A Letter to the Future:

Adaptive triggers: O jogador irá usar os gatilhos para pedalar na bicicleta e a resistência vai variar consoante a velocidade e o tipo de piso.

Haptic feedback: A mudança de tipo de solo, vai-se notar no comando, na medida da diferente textura de cada terreno por onde a bicicleta passa.

Tempest 3D AudioTech: O som foi trabalhado de forma a conseguir dar uma "imagem sonora" de grande qualidade ao mundo que exploramos, com particular foco na precisão dimensional da origem dos sons.

Fast loading: Tempos de loading praticamente instantâneos fazem desta aventura uma experiência quase imediata e para ser sentida sem demoras ou perdas de tempo.

“Estamos super entusiasmado pela ideia de podermos permitir aos jogadores que usem o seu tempo para descobrir o mundo de SEASON: A Letter to the Future, um jogo que apresenta um sentimento de perda e nostalgia tal como o que cada jogador sente (por diversas razões). As nossas escolhas, o que escolhemos para gravar ou fotografar e o que descobrimos acerca do jogo a cada hora jogada, é uma sucessão de descobertas e aprendizagem. Pelo caminho, muitas decisões serão tomadas, de forma sentida, sobre como ajudar os personagens do jogo e é algo que nos tocou enquanto desenvolvemos este projeto e vai tocar quem o jogar, certamente.” - afirmou Kevin Sullivan, Creative Director de SEASON: A Letter to the Future.

SEASON: A Letter to the Future será lançado para PC, Playstation 5 e Playstation 4, neste Outono.