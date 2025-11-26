Armatus, luta desigual contra hordas demoniacas

A Counterplay Games, em parceria com Fictions, apresentou na semana passada o seu próximo shooter roguelite na terceira pessoa, Armatus, numa luta infinita contra as forças do mal. Venham saber mais...

Em Armatus, o jogador veste a armadura de um guerreiro sobrenatural que combina armas modernas e habilidades celestiais utilizando-as para combater as hordas demoníacas que dominaram o mundo.

O jogo está previsto ser lançado em 2026 sendo que fica disponível no próprio dia do lançamento para todos os assinantes do Xbox Game Pass (Series X), Xbox no PC e Xbox Cloud. Adicionalmente, estará também disponível para PC via Steam, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2.

O nosso personagem é um guerreiro místico que se aventura pelas ruinas de um mundo outrora belo e que agora se encontra em ruínas infestadas de demónios, numa versão sombria da cidade de Paris.

Armado com armas de fogo poderosas e incríveis poderes celestiais, os combates serão tudo menos monótonos, como podem ver pelo trailer.

Num eterno estado de desespero na luta contra as forças das trevas, este nosso guerreiro está pronto para combater repetidamente os demónios, permitindo dessa forma que os jogadores consigam encontrar as suas combinações favoritas de armas e poderes, para superar cenários infernais demoníacos e cada vez mais difíceis.

“Com Armatus, queríamos que a nossa jogabilidade se tornasse numa mistura de armas de fogo modernas e poderes sobrenaturais, além de apresentar também um pouco de combate corpo a corpo, para dar um toque especial”, disse Ming Zhang, Studio Head, da Counterplay Games.

“Ao adicionar opções dinâmicas de criação de cenários para cada partida, criámos um combate frenético e hipercinético que realmente define a nossa jogabilidade.”, acrescentou Ming.