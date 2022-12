Ainda não comprou os presentes? 5 sugestões para comprar online com entregas esta semana!

O Natal está à porta e muito provavelmente vai aproveitar esta semana para comprar os presentes que ainda estão em falta. Se não quer sair de casa para a confusão dos centros comerciais e lojas, saiba que ainda vai a tempo de fazer compras online com entregas previstas em um ou dois dias.

Trazemos-lhe algumas sugestões de presentes tecnológicos que, ainda por cima, estão em promoção.

Computador Desktop PCDIGA Gaming GML-DR75OM2 - 1399 €

Este é daqueles presentes que não falham. Pode ser um presente para si próprio, para o filho ou para toda a família.

O computador PCDIGA Gaming GML-DR75OM2 apresenta um processador de 8 núcleos AMD Ryzen 7 5800X da arquitetura Zen 3, para níveis incríveis de desempenho, tanto para gaming como para trabalho e lazer.

Conta também com uma placa gráfica dedicada AMD Radeon RX 6700 XT da arquitetura RDNA2, 16GB de memória DDR4 e armazenamento rápido SSD. Lentidão será coisa do passado!

Computador Desktop PCDIGA Gaming GML-DR75OM2

Portátil Victus by HP Laptop 16-e0005np 16.1" - 799 €

O Portátil Victus by HP (16,1 pol.) oferece tudo o que para o gaming e para as necessidades diárias. Vem equipado com um processador AMD Ryzen 7 5800H; tem 8 GB de RAM (2x4 GB) e traz SSD de 512 GB.

O ecrã IPS é FullHD (1920 x 1080) de 16,1" com taxa de atualização máxima de 144Hz. Tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Ethernet Gigabit.

O teclado tem retroiluminação e layout em PT tem áudio B&O com dois altifalantes e ainda tem um sistema de arrefecimento ideal para os cenários de jogo.

Portátil Victus by HP Laptop 16-e0005np 16.1"

Headset Sony INZONE H7 WH-G700 - 169,90 €

Os Sony INZONE H7 WH-G700 oferecem som espacial 360 ideal para ambiente de jogo e multimédia, são confortáveis e também uma solução boa para trabalhar todos os dias e para quem tem que fazer muitas chamadas e videochamadas, com som de microfone unidirecional e sem ruído.

Têm inclusivamente certificação Discord, que garantem um som por chat perfeito durante os jogos online.

Em termos de especificações destaca-se ainda o facto de terem drivers de 40mm, impedância de 35 ohm, resposta de frequência de 5 Hz-20 000 Hz, Bluetooth 5.0, Wireless RF e autonomia até 40 horas de reprodução de música contínua.

Headset Sony INZONE H7 WH-G700

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 (2022) - 139,90 €

O tablet é o desejo de muitos para este Natal e a Samsung tem também soluções mais acessíveis. O Samsung Galaxy Tab A7 (2022) tem ecrã de 10,4" com resolução 2000 x 1200 píxeis, tem 32 GB de armazenamento e 3 GB de RAM. O armazenamento pode ser expandido com cartão microSD até 1TB.

O processador que o equipa é um Unisoc Tiger T618 e vem com Android 11.

Tem duas câmaras, uma na frente de 5 MP e uma traseira de 5 MP, vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0, som Dolby Atmos e 4 altifalantes.

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 (2022)

Aspirador Robô Dreame D10 Plus - 349,90 €

Para manter a casa limpa sem esforço, um presente ideal para toda a família é um robô aspirador. O modelo Dreame D10 Plus tem uma potência de sucção máxima de 4000 Pa e tem depósito de lixo de 400ml. Além de aspirar, ainda passa o pano, integrando um pequeno depósito de água de 145 ml.

A base de carregamento é também uma estação de limpeza, já que faz a descarga automática do pó, com saco de 2,5 litros, o que faz com que não haja necessidade de tanta manutenção.

Aspirador Robô Dreame D10 Plus

Aproveite ainda outras promoções de Natal a decorrer no site da PCDiga. A previsão de entrega das encomendas é de 1 a 2 dias, pelo que, se comprar no início da semana, ainda chegarão a tempo do natal, sem ter que enfrentar a confusão das lojas.