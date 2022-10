O crescimento da Tesla tem sido uma das suas principais provas de que é já um dos principais players no mercado automóvel e até da própria tecnologia. A sua cotação em bolsa tem tornado Elon Musk cada vez mais rico e fortalecido a empresa como um todo.

Na sua mais recente declaração pública, Elon Musk acabou por estabelecer uma nova meta para a Tesla indiretamente. Esta será muito difícil de cumprir, mas ao mesmo tempo muito interessante. Acha que a sua empresa poderá ser mais valiosa que a Apple e esse momento poderá chegar em breve.

Tesla não para de ganhar valor em bolsa

Foi na apresentação de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022 que Elon Musk revelou uma das suas metas para o futuro próximo. O homem forte da Tesla apontou para breve uma valorização ainda maior da sua fabricante automóvel, em especial no que toca à sua presença em bolsa.

Estes resultados não foram brilhantes, com a apresentação de uma pequena perda de receita face às expectativas, mas que com o superar dessas mesmas expectativas no que diz respeito aos ganhos. Claro que isso teve impacto imediato na cotação na Tesla na bolsa.

Elon Musk acha que terá valor superior à Apple

É precisamente aqui que a marca vai apostar, com um programa de recompra de ações, que deverá atingir os 5 a 10 mil milhões de dólares. Esta compra deverá fazer aumentar a sua cotação em bolsa da empresa de Elon Musk, algo que é esperado e até desejado de forma especial.

Will require truly exceptional execution, but it is possible — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2022

Elon Musk referiu que algum tempo achava possível que a Tesla valesse mais do que a Apple, que valia na altura cerca de 700 mil milhões na altura. Agora, é da opinião de que a sua empresa possa exceder em muito o valor de mercado atual da Apple. Antevê um caminho para a Tesla valer mais do que a Apple e a Saudi Aramco juntas.

Nova meta para Elon Musk cumprir em breve

Para se ter uma base de comparação, a Apple vale agora 2,3 biliões de dólares e a Saudi Aramco vale cerca de US$ 2 biliões de dólares. Assim, a Tesla terá de superar os 5,3 biliões de dólares para cumprir o novo objetivo de Elon Musk.

Para conseguir atingir este novo ponto, a Tesla e Elon Musk vão ter muito trabalho pela frente. A marca terá algumas novidades para breve com o Semi e a Cybertruck, tendo também para um futuro mais distantes o Tesla Optimus, o robô humanoide.