Os widgets cresceram com o iOS 16 e ganharam agora espaço no ecrã de bloqueio do iPhone. Este espaço nobre está agora mais rico e a Google quis fazer parte do mesmo, criando por isso as suas propostas próprias.

Estas estiveram a ser desenvolvidas e chegam agora a todos os utilizadores, podendo ser instaladas e usadas de imediato. Vamos conhecer o que a Google criou então para o iPhone e para o ecrã de bloqueio do iOS 16.

Uma novidade da Google para uma área nobre

Todo o espaço que a Apple criou no ecrã de bloqueio do iOS 16 foi de imediato algo que chamou à atenção da Google. Esta é a área perfeita para agregar a muita informação que os utilizadores podem ter acesso e assim manterem-se atualizados com tudo o que está acessível.

Para colocar em prática o que trabalhou, a Google apresentou agora os seus novos widgets, para que os utilizadores possam instalar e começar a usar de imediato. A utilização já se sabe onde será e dá a liberdade ao utilizador de escolher o que quer ter aqui no ecrã de bloqueio do iOS 16.

Informação nos widgets do iOS 16

As ofertas são muitas e focam-se nos serviços da Google. Não se limitam a apresentar o email, o drive, a agenda, as notícias ou os mapas, mas vai ainda mais longe. Dá certamente acesso direto a um conjunto de outras funcionalidades lógicas para esta área.

É assim que encontramos atalhos diretos para o Chrome ou para o YouTube Music e a sua gestão simples. O serviço base, o YouTube, tem também o seu widget onde podem ver as subscrições e outras opções. Contam ainda com uma área dedicada ao Google Maps e aos pontos principais.

Tudo está já acessível no iPhone

Para aproveitar tudo o que estes widgets da Google oferecem, basta aceder à personalização do ecrã de bloqueio. Estes vão surgir de forma natural e estar de imediato presentes para os utilizadores construírem a sua área.

Naturalmente que estes são ideais para o always-on-display dos iPhone 14 Pro ou Pro Max, onde a apresentação da informação é constante. Ainda assim e nos restantes modelos, estes widgets da Google vão estar presentes e mostrar o mesmo grau de detalhe que o utilizador precisa e merece.