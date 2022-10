Consumo das gráficas Intel Arc é muito alto quando estão inativas

A Intel estreou-se em grande no mercado das placas gráficas com as suas Arc Alchemist. Vários modelos já são conhecidos e os equipamentos mostram que são capazes de competir com a concorrência, sobretudo ao nível do preço mais acessível.

Mas há várias dúvidas e reticências quando o assunto é o desempenho, e não só. E as mais recentes informações indicam que o consumo energético das Intel Arc dispara quando não estão a fazer nada. Mas há uma solução!

Já várias notícias foram escritas sobre as novas placas gráficas Intel Arc, e os modelos mais recentemente lançados são a Arc A750 e a Arc A770. Esta última deverá competir diretamente com a GeForce RTX 3060 da Nvidia e os testes mostram que o chip da empresa de Pat Galsinger executa jogos em ray tracing e é 14% melhor do que a rival.

Claro que ninguém espera que as GPUs da Intel façam frente às gráficas da nova geração, como as RTX 4090 e as Radeon RX 7000. Mas a verdade é que o preço é bastante competitivo, sendo mais acessível que os chips da Nvidia e AMD, pois a Arc A770 já apareceu na Europa por 430 euros. E será o suficiente para a escolha dos utilizadores?

Consumo das Intel Arc dispara quando não estão a fazer nada

Há agora relatos que as gráficas Intel Arc A750 e A770 apresentam um consumo energético muito alto quando não estão a fazer nada, sendo este superior a 40W. Segundo os detalhes revelados pelo ComputerBase, a Arc A770 atinge os 47W em modo inativo. Já o TechPowerUp mostra um consumo de 44W na mesma GPU.

Pela imagem acima, podemos ver uma RTX 3060 em modo inativo a consumir entre 15W a 18W e até mesmo a nova GeForce RTX 4090 consume 21W quando não está em atividade. Desta forma, a Intel Arc A770 consome o dobro em repouso do que o atual modelo topo de gama da Nvidia.

Intel tem solução para o problema

Apesar desta situação, a Intel já apresentou uma solução para o problema que consiste em seguir alguns passos, indicados na seguinte imagem.

A empresa garante que, com este procedimento, o problema do elevado consumo energético quando as Arc A750 e Arc A770 estão inativas fica resolvido.