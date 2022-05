A segurança e a privacidade do utilizador tem sido uma prioridade da Google ao longo dos anos. Quer dar a estes a liberdade de ter, ou não, a sua informação presente em vários serviços, mais ou menos pública.

Durante o dia de ontem, no primeiro dia da I/O, revelou mais uma ferramenta que chegará em breve. Será totalmente integrada e dará a possibilidade a qualquer utilizador de apagar os seus dados da pesquisa e assim desaparecer completamente.

Nos últimos anos a pesquisa da Google tem estado sob forte escrutínio das entidades reguladoras. A medida mais visível e mais impactante, foi a criação do Direito ao Esquecimento, onde qualquer pessoa pode pedir para serem eliminados resultados onde apareça.

Esta tem evoluído, dando ainda mais liberdade neste campo. O caso recente da possibilidade de remover dados dos utilizadores, veio novamente provar isso. Mediante um processo ainda burocrático, o utilizador pode pedir para os seus dados serem removidos.

Para simplificar ainda mais este processo, a Google anunciou agora uma nova ferramenta. Esta estará integrada na área dedicada ao utilizador e permitirá rapidamente tratar de remover dados do utilizador que possam ser considerados pessoais.

Soon, a new tool will let you more easily request the removal of Google Search results containing your contact details — such as your home address, phone number and email address. This feature will be available in the Google app and on individual Google Search results. #GoogleIO pic.twitter.com/aoMyLmVdpo