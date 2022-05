O cenário tem sido similar em muitos países, com a procura do fim dos motores a gasolina e a gasóleo. Este é um passo essencial e que muitos já tomam como certo num futuro próximo, com o remover destas propostas.

A Comissão do Meio Ambiente do Parlamento Europeu aprovou agora uma proposta importante. Esta prevê a proibição da venda de carros novos a gasolina e gasóleo no espaço da União Europeia já a partir de 2035.

Esta medida agora aprovada, significa uma redução em cinco anos para atingir esta meta relevante. Inicialmente esta estava prevista para ser atingida apenas em 2040. O objetivo é terminar com a comercialização de carros movidos a combustíveis fósseis.

A proposta agora aprovada teve como resultado 46 votos a favor e 40 votos contra, tendo existido duas abstenções. Faz parte integrante do pacote global de medidas da Comissão do Meio Ambiente do Parlamento Europeu para a redução da emissão de gases poluentes.

Este resultado não é ainda definitivo, devendo esta votação deve ser ratificada pelo plenário do Parlamento Europeu. Importa destacar que as decisões tomadas pelos deputados que participam na Comissão não são normalmente alteradas posteriormente. O objetivo é ter zero emissões em todos os sectores em 2050.

Nesta votação foi também tomada a decisão de banir os carros novos que funcionam com e-fuels. Marcas de topo como a Porsche pretendiam que estes combustíveis sintéticos não são derivados do petróleo investem neste tipo de combustível para que carros clássicos possam continuar a circular.

Outra das novidades introduzidas é que os objetivos de redução de emissões estabelecidos em 15% face, em 2021. Estes serão reduzidos em 20% para os automóveis de passageiros em 2025, enquanto para as carrinhas e comerciais ligeiros continua a ser de 15%.

Este é um tema controverso, pois afetará a indústria automóvel, um sector de peso em vários países europeus. A meta da União Europeia é que em 2030, 55% dos carros novos comercializados sejam totalmente limpos de emissões de CO2. Em 2035, todos os carros vendidos devem ter zero emissões.