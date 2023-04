Com o Huawei Watch Ultimate uma nova meta é alcançada pela marca. Este é um smartwatch à prova de tudo e que vai concorrer de forma igual com o Apple Watch. Mais do que resistente, este é também um relógio único e com materiais premium. Finalmente chegou o Huawei Watch Ultimate.

O mais recente flagship da Huawei chegou ontem a Portugal. Com características de última geração, o Huawei Watch Ultimate personifica o auge da inovação tecnológica e do design dos wearables da marca. Criado a pensar nos utilizadores mais ousados, destaca-se pelas novas capacidades de mergulho e pela gestão otimizada de parâmetros de saúde.

Huawei Watch Ultimate: um smartwatch incomparável

O mais recente dispositivo da Huawei foi concebido com uma inovadora caixa de metal líquido à base de zircónio, um material com uma estética e textura elegantes. Geralmente reservado a relógios de luxo, foi utilizado pela primeira vez num smartwatch, o que torna o Huawei Watch Ultimate a escolha perfeita entre os topo de gama.

Com propriedades únicas – é 4,5 vezes mais forte e 2,5 vezes mais maciço do que o aço inoxidável –, este material resiste à deformação em condições adversas, como altas temperaturas, e exibe um brilho metálico de alta qualidade. Todas estas características fazem do Huawei Watch Ultimate um smartwatch versátil, que se adequa tanto para aventuras ao ar livre, em condições extremas, como para ambientes mais sofisticados ou do quotidiano.

Este smartwatch apresenta um painel AMOLED fino, mas flexível, com um ecrã em vidro de safira de alta resistência, totalmente laminado e resistente ao desgaste.

O novo flagship está disponível em duas edições: Huawei Watch Ultimate Voyage Blue e Huawei Watch Ultimate Expedition Black. A primeira foi idealizada para os apaixonados por desportos aquáticos e dispõe de um mostrador em cerâmica nano-tech azul-escuro, que faz alusão à imensidão dos oceanos. Já a versão Expedition Black foi criada para aqueles que adoram aventuras ao ar livre, apresentando um corpo leve e em obsidiana, feito a partir de um anel de cerâmica nano-tech.

Graças aos mostradores exclusivos do Voyage Blue e Expedition Black, o utilizador pode alternar entre os designs mais premium e os mais centrados na funcionalidade, dependendo do estado de espírito, atividade ou outfit. Estes dois modelos apresentam as horas de 24 grandes cidades, cada uma com um fuso horário diferente. Esta característica permite aos utilizadores, em contexto de negócios, acompanharem de forma intuitiva os horários em todos os cantos do mundo.

A bracelete do Huawei Watch Ultimate Voyage Blue é composta por uma liga de titânio, que tem o dobro da durabilidade do aço inoxidável e é muito mais leve. Ambas as versões estão disponíveis com uma bracelete em borracha de acrilonitrilo butadieno hidrogenado (HNBR).

Para maior comodidade, o Huawei Watch Ultimate possui três botões que imitam o design de um relógio topo de gama tradicional, cada um dedicado a diferentes tarefas: Coroa Rotativa 3D, Botão de Função e Botão de Assistência.

Capacidades de mergulho melhoradas

Uma das características mais diferenciadoras do Huawei Watch Ultimate é a maior resistência à água, suportando um mergulho até 100 metros de profundidade, enquanto está equipado com capacidades de áudio – um feito sem precedentes nos principais smartwatches.

O seu design patenteado permite-lhe resistir a uma pressão extrema no mar profundo. O relógio foi submetido aos testes da norma ISO 22810 de resistência à água e da norma EN13319 para equipamento de mergulho, podendo suportar 24 horas de submersão a 110 metros de profundidade.

O Modo de Mergulho deste novo smartwatch vem com quatro modalidades distintas, como mergulho recreativo, mergulho técnico e mergulho livre. O relógio utiliza o algoritmo de descompressão testado Bühlmann para monitorizar dados de mergulho numa base contínua, fornecendo sugestões baseadas no ambiente em tempo real. Os utilizadores podem também definir mais de 20 lembretes para facilitar a organização de planos de mergulho.

Encarar o desconhecido com capacidades de aventura ao ar livre

Uma bateria de longa duração é essencial em smartwatchs, em especial quando são pensados para pessoas que procuram aventuras ao ar livre, como caminhadas e campismo. A capacidade de bateria do Huawei Watch Ultimate permite aos utilizadores desfrutarem de duas semanas de duração de bateria. Graças ao novo sistema de carregamento rápido sem fios, é possível carregar totalmente a bateria em 60 minutos e 25% em 10 minutos.

O Huawei Watch Ultimate disponibiliza o novo Modo de Expedição, especialmente concebido para recriar a sensação e atmosfera dos desportos ao ar livre. Fornece ao utilizador todos os aspetos importantes como meteorologia, duração da bateria, distância até aos pontos de passagem, altitude, pressão do ar ou avisos meteorológicos. Consegue registar com precisão a trajetória de exercício do utilizador, com marcação de pontos, permitindo regressar facilmente ao ponto de partida ou a qualquer outro local percorrido.

Saúde a partir do pulso

O Huawei Watch Ultimate traz aos utilizadores a capacidade mais abrangente e profissional de gestão de parâmetros de saúde da Huawei. O novo relógio inteligente inclui análises de ECG, notificação de ritmo cardíaco irregular, rastreio preciso do risco de arteriosclerose, monitorização de SpO2, rastreio de sono e monitorização do stress.

Equipado para uma vida mais inteligente, o novo flagship da Huawei suporta chamadas Bluetooth e respostas rápidas, juntamente com reprodução de música e lembretes. Apresenta uma ampla compatibilidade com diferentes smartphones, com sistema operativo Android ou iOS.

O Huawei Watch Ultimate já está em Portugal deste ontem, 3 de abril, e pode ser encontrado na loja online Huawei. O preço depende do modelo escolhido, com o Voyage Blue a custar 899€ e o Expedition Black a custar 749€.

A Huawei tem uma campanha especial de lançamento com a oferta de um Huawei FreeBuds Pro 2 (PVPR: 219,99€) por apenas 1,99€. Esta campanha é válida na loja online da Huawei entre 3-23 abril. Mais informações sobre o Huawei Watch Ultimate podem ser encontradas aqui.