Esqueça o ar condicionado! A comida é a arma ideal para aguentar o verão

No verão, o ar condicionado é o nosso melhor amigo, safando-nos do calor abrasador que, em certos dias, se faz sentir. Ainda assim, considere juntar a este aliado um outro: a comida.

A alimentação pode ser a sua nova e mais importante aliada, em tempo de calor. Talvez não consiga descartar o ar condicionado, mas fica aqui com alguns complementos.

Saberá que manter o corpo hidratado é essencial e, pasme-se, há alternativas melhores do que a própria água. Por exemplo, o leite magro. De acordo com o Xataka, "retemos mais líquidos e, portanto, eletrólitos no nosso corpo quando bebemos leite do que quando bebemos água".

Se estava a pensar na cerveja fresca, reconsidere, pois, contrariamente àquilo que pode querer, o seu efeito diurético desidrata. A par de bebidas alcoólicas como esta, está o café: apesar de depender da quantidade e do grau de habituação, a cafeína também pode ter um efeito diurético que resulta em desidratação.

Além dos líquidos, há alimentos que são verdadeiras fontes de hidratação, talvez até mais prazerosas do que beber apenas água ou leite. Por exemplo, a clássica melancia, a cereja, o melão, ou até mesmo o pepino, com 955 de água.

Em tempos quentes, os alimentos são mais propícios a estragarem-se, considerando que o calor favorece a reprodução de bactérias e parasitas, e acelera a deterioração. Portanto, no verão, assegure que cozinha os alimentos de origem animal corretamente, que consome os alimentos imediatamente após a cozedura e que evita o contacto entre alimentos crus e cozinhados.

A título de curiosidade, saiba que o picante desempenha um papel interessante: antimicrobiano. Ainda que não tenha sido cientificamente comprovada há uma hipótese que sugere uma relação entre o clima e a gastronomia, abordando que os países mais quentes cozinham com mais picante, por forma a prevenir infeções.

Por fim, o calor potencializa o desconforto de uma digestão pesada, pelo que poderá ser benéfico optar por refeições mais ligeiras e que não enfartem.

Com isto, aperceber-se-á que vai conseguir andar consideravelmente mais leve, durante os períodos de calor.