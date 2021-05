Crie a sua loja online com WordPress e WooCommerce

Conhece o WordPress? E o WooCommerce? Os números falam por si, por isso, este é o momento certo para apostar numa loja online! No entanto, as empresas que pretendam acompanhar esta tendência deverão investigar, efetuar pesquisas de mercado e planear, de forma a conseguirem singrar e diferenciar-se neste mercado tão competitivo e com uma oferta tão abrangente.

Precisa de uma loja online? O WordPress com o plugin WooCommerce podem ser a solução.

O ecommerce ou comércio online tem apresentado um crescimento assinalável a cada ano que passa e com a chegada da pandemia, registou um crescimento ainda mais acentuado. De acordo com o relatório “Digital 2021: Portugal”, do Data Reportal:

89,5% dos internautas com idades compreendidas entre os 16 e os 64 anos efetuaram uma pesquisa de um produto ou serviço online no mês anterior à publicação do estudo;

80,8% desses utilizadores acederam a uma loja online;

69,1% dos mesmo efetuaram uma compra no online.

Se pretender criar um projeto mais simples poderá apostar no Site Builder da PTisp ou se o projeto for mais robusto, poderá optar por criar o seu website com o WordPress+WooCommerce, Magento, Drupal, entre outros…

Primeiros passos para a criação da Loja Online com o WordPress + WooCommerce

Tendo chegado a esta parte, já definiu, à partida, todos os aspetos do seu negócio e agora está na altura de criar a montra para começar a vender! Por isso, agora vamos indicar-lhe alguns dos passos a trilhar para alavancar a sua loja no online.

1. Encontre o domínio perfeito para a sua loja!

Na hora de escolher o domínio perfeito para o seu website terá de ter em atenção todos os pormenores. Afinal de contas, o domínio é onde começa a sua presença online, correspondendo à sua identidade online.

Um domínio é composto pelo nome do domínio e pela extensão (TLDs – top-level domains). Poderá optar pelo nome da empresa ou do projeto relacionado, ou por algo mais criativo: A escolha é sua e a única limitação é o facto de esse domínio já poder estar reservado.

Antes de mais, é muito importante que, ao longo do processo de escolha do seu domínio vá testando as ideias destes nomes para verificar se os mesmos ainda estão disponíveis. Poderá ter uma ideia brilhante para o domínio da sua preferência, desenvolver todo o conteúdo e, quando for registar, ser surpreendido pelos piores motivos: o domínio encontrar-se indisponível. Conheça aqui 5 dicas para escolher o domínio perfeito!

2. Escolha o alojamento para a sua loja

Sabemos que criar um negócio de e-Commerce é complexo e ocupa demasiado tempo. Entre outros aspetos, terá a seu cargo, a gestão de fornecedores, stocks, inventários, encomendas, o planeamento da estratégia de marketing digital…

Na fase inicial, tem muito a fazer e o tempo é escasso. Por isso, o ambiente de hosting não pode ser mais uma preocupação ou entrave para o seu sucesso. Assim sendo, deverá aliar-se ao parceiro certo, que o entenda e que lhe apresente soluções que vão de encontro ao que procura é fundamental.

3. Defina a plataforma/CMS em função das necessidades

Em função das especificidades do seu negócio e da própria complexidade do mesmo, poderá optar por diferentes plataformas de e-commerce:

e-commerce Open Source,

e-commerce On Premise e

e-commerce SaaS (Software as a Service).

Neste caso específico, vamos apresentar-lhe as vantagens de apostar em WordPress +WooCommerce por ser uma plataforma que se adapta aos mais variados projetos.

Vantagens do WordPress para criar a sua loja

O WordPress é o CMS (Content Management System) mais utilizado em todo o mundo e é uma das soluções mais simples e interessantes para criar o website da sua empresa ou marca.

Trata-se de uma plataforma open source, com recurso a linguagem de programação PHP e tem como base a licença GPL (General Public License), o que faz com que este CMS gratuito tenha o seu código fonte acessível a todo e qualquer utilizador, podendo ser alterado e, posteriormente, partilhado com a comunidade. Apresentamos, de seguida, algumas das vantagens do WorPress:

Gratuito;

Pode optar por instalar temas pagos ou gratuitos, em função das suas necessidades e do orçamento. Pode fazer download de temas gratuitos no diretório oficial do WP.

Com a instalação de Plugins, pode estender as funcionalidades nativas da plataforma.

Pode utilizar para projetos mais simples ou mais complexos, podendo estender as funcionalidades de base através de Plugins ou até programar à medida, uma vez que o código fonte é livre;

A curva de aprendizagem é relativamente simples;

Existem muitos fóruns e grupos em que pode facilmente expor as suas dúvidas e necessidades e obter feedback e apoio;

Pode ser utilizado para Blog, Website Institucional e loja online;

De fácil gestão e manutenção;

SEO-friendly;

Solução que permite escalabilidade;

Através de Plugins, poderá facilmente estender funcionalidades ao nível de Segurança, Performance, Analítica, SEO, Loja Online (WooCommerce) e métodos de Pagamento, Cookies,

Integração com Redes Sociais (partilhas, Chatbots, sistemas de comentários), etc.

WordPress + WooCommerce = Loja Online

Sendo uma das soluções mais flexíveis para WordPress, o WooCommerce é um plugin amplamente utilizado em todo o mundo. Por se se tratar de uma solução muito flexível e personalizável, permite uma excelente integração com o seu website e/ou blog. O WooCommerce é gratuito e conta com inúmeras extensões que podem ser gratuitas ou pagas.

Porque deve apostar no WooCommerce ?

Desenvolvido especificamente para WordPress, por isso, facilita a integração. Se já tem o seu website WordPress, terá o processo muito facilitado;

O WooCommerce é a solução de e-commerce mais popular em todo o mundo e conta com uma vasta comunidade para dar suporte;

Permite escalar o negócio em função das necessidades, adaptando-se a pequenos ou a grandes negócios.

Sendo auditado pela Sucuri existe a garantia de que este plugin está em conformidade com os padrões e código WordPress;

Está bem documentado, o que é importante para suporte à implementação/integração;

Apresenta extensões gratuitas e pagas para que possa personalizar/escalar o seu negócio em função das necessidades;

etc.

Como referimos, este é o momento certo para apostar numa loja online! Comece hoje mesmo a criar a sua loja online com WordPress+Woocomerce!

O Pplware agradece à PTisp pela elaboração deste artigo.