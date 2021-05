O KidsGuard Pro for iOS sabe o quão importante é saber por aonde navegam os nossos filhos na Internet ou com quem andam a falar. A diferença de gerações e a rápida mudança e dependência das novas gerações à tecnologia é assombrosa, com resultados, por vezes, avassaladoramente negativos.

É possível conhecer, com detalhe, os contactos dos seus filhos, seja naquilo que navegam na net, seja nas chamadas efetuadas e recebidas. Este software vai ajudar os pais mais preocupados.

Preparados para a surpresa?

Não obstante, além da segurança, este software permite operar sob outras condições e pretextos. Desde já o PPLWARE recomenda o uso responsável dos utilizadores com este software e, em nenhuma ocasião, as informações pessoais suas ou de terceiros devem ser comprometidas.

Feito o alerta, vamos aplicar as utilidades do KidsGuard Pro for iOS. Então, tem aquela sensação que o seu cônjuge pode estar a dar “uma facadinha” na relação? O seu filho adolescente está sempre a esconder o telemóvel ou o tablet na sua presença?

A ação começa no KidsGuard Pro: uma aplicação de controlo parental repleta de funcionalidades que pode ser a sua escolha para os dispositivos Android ou iOS.

Compatibilidade

Para começar, um software espião é aquele que suporta a maioria dos smartphones que se encontram no mercado.

Neste ponto, o KidsGuard Pro suporta tanto os sistemas operativos populares como os mais utilizados, ou seja, Android e iOS.

Além disso, este software não requer qualquer tipo de root ou jailbreak para funcionar embora também funcione em smartphones que se encontrem sob essas condições.

Basicamente, o KidsGuard Pro suporta smartphones Android com a versão 4.0 ou superior, enquanto para dispositivos iOS, é compatível com a versão 9 e superior.

Vídeo

Nada melhor do que iniciar com este vídeo para perceber o potencial do software:

Instalação do KidsGuard Pro em dispositivos iOS

Embora também funcione perfeitamente em Android, este artigo centra-se na instalação do software no sistema iOS. E, acreditem, é muito simples.

Ao contrário dos telefones Android, não é obrigatório ter acesso físico ao dispositivo iOS alvo. Para iOS, o KidsGuard Pro tem dois métodos de monitorização:

KidsGuard Pro para iOS;

KidsGuard Pro para iCloud.

Por um lado, no método KidsGuard Pro para iOS, é necessário ter acesso físico ao iPhone para instalar o KidsGuard Pro.

Por outro lado, se não quiser instalar nenhuma aplicação e quiser localizar remotamente o iPhone alvo é possível optar pela solução de monitorização iCloud do KidsGuard Pro.

Neste caso, para a monitorização iCloud, será necessário um par de ações antes de configurar o KidsGuard Pro. Vejamos:

Em primeiro lugar, são necessárias as suas credenciais iCloud. Para monitorizar o iPhone/iPad alvo, tem de se certificar de que a cópia de segurança do iCloud está ligada.

Portanto, para monitorizar um iPhone com KidsGuard Pro é necessário fazer uma seleção entre a monitorização iOS e a monitorização iCloud.

Painel de controlo

Tudo preparado? Já pode entrar na sua conta KidsGuard Pro e logo chega ao Painel de Controlo que se torna na consola principal do manancial de informação.

No painel de instrumentos, pode ver todo o tipo de informações como:

Informações gerais do dispositivo;

Nível de Bateria,

Sinal de GPS,

Sinal de WiFi

Estado do Dispositivo,

etc.

Contudo, o sumo da informação sobre o smartphone em vigilância preventiva, reside no lado esquerdo do ecrã onde, aí sim, vamos aceder ao âmago de todas as informações:

Ficheiros do telefone;

Registo de chamadas – Todas as informações relevantes relativas às chamadas como nome, número de telefone, tipo de chamada (Entrada ou Saída), duração com data e hora são registadas;

Mensagens – Com a mensagem, também ficará a saber a data e a hora da mesma. Clicando em qualquer contacto abrem-se as conversas que aconteceram entre os dois;

Contactos – pode mostrar-lhe todos os números que estão associados a um nome de contacto. Juntamente com os números, emails e endereços ligados ao contacto.;

Histórico do browser – apresentará informações como o URL, o título do site, o número de visitas a uma determinada página, incluindo data e hora de acesso;

Fotos – fotos partilhadas ou recebidas através de aplicações de mensagens instantâneas como o WhatsApp e o Telegram;

Pré-visualização de vídeos – o KidsGuard Pro é capaz de rastrear vídeos que se encontram no dispositivo, independentemente do local de armazenamento, ou seja, armazenamento interno ou externo

Atividades das Apps – As atividades das apps permitem verificar os detalhes sobre a aplicação em uso como o nome da aplicação, versão, tamanho, data de instalação, frequência atual, e hora do ecrã atual.

Keylogger – Sempre que qualquer tecla é premida num teclado, é reconhecida como um toque de tecla. Assim, o keylogger recolhe ou regista as teclas cada vez que algo é digitado no teclado.

Localizações – o KidsGuard Pro podem ajudar a conhecer os locais recentes do seu ente querido com data e hora marcada. No mapa, podemos aumentar e diminuir o zoom, dar a volta para uma melhor visualização.

Registo de Wifi – Sempre que ligar o dispositivo vigiado a qualquer router ou hotspots Wi-Fi, gerará uma sessão na qual os detalhes da ligação são guardados mas não mostrados.

WhatsApp, Snapchat, Facebook e Messenger- Assim que a aplicação for aberta no dispositivo alvo, começamos a receber capturas de ecrã e, com a ajuda do keylogger, também é possível de seguir conversas!

Em resumo, com o KidsGuard Pro for iOS, também é possível manter um registo da última localização conhecida do smartphone a ser controlado.

Com a localização, também se atualiza a hora visitada, bem como o endereço da localidade. O zoom in e out no mapa irá revelar todas informações mais detalhadas.

Exportar a informação recolhida

Já conseguiu a informação que necessitava do smartphone sob vigia? Então agora é preciso descarregar o conteúdo monitorizado.

Logo, com a funcionalidade Data Export, ou exportação de dados, podemos descarregar o conteúdo guardado do smartphone alvo. Todos os dados sob a forma de Registos de Chamadas, Mensagens, Contactos, Histórico do Navegador, Aplicações Sociais, etc., podem ser guardados localmente com apenas alguns cliques.

Na verdade, guardar uma cópia dos dados completos pode ser um salva-vidas pois se algo de errado acontecer os seus dados não serão perdidos.

Conclusão

Acreditamos que estamos perante um poderoso software e que, para quem necessite, independentemente das razões, esta será uma das escolhas mais indicadas.

Sem dúvida, pudemos descobrir que este software contém todas as funcionalidades que se podem pedir a um programa da especialidade: monitorização de chamadas, mensagens, contactos, keyloggers, histórico do navegador, fotografias, tudo funciona, sem falhas.

Se por um lado podemos manter debaixo de olho aquele filho ou filha que possa estar a enveredar por caminhos mais dúbios, por outro, pode ser dada uma utilização de controlo com motivos mais passionais, embora recordemos que essa parte deverá sempre ser ponderada pelos utilizadores e o quão isso expõe os utilizadores visados.

Por fim, alertamos que este software é pago, pelo que poderão encontrar toda a informação neste link.