iPerf: a ferramenta para medir a largura de banda da sua ligação

No mundo das redes de dados são várias as ferramentas que existem para testar os mais diversos protocolos/camadas. Com a ferramenta iPerf é fácil medir a largura de banda em TCP e UDP.

Normalmente para testar a conectividade entre máquinas é comum usar-se o comando ping, que nos dá várias informações sobre o estado da ligação. Mas, quem precisar de testar a largura de banda entre máquinas, a nossa sugestão vai para a ferramenta iPerf.

Com a ferramenta iPerf é possível medir a largura de banda e a qualidade do link entre dois pontos. Ao nível da qualidade do link podemos avaliar, por exemplo, a latência, o jitter (variação da latência) e até a quantidade de datagramas perdidos. A largura de banda é medida através dos testes efetuados usando o protocolo TCP.

Esta é uma ferramenta que foi inicialmente criada para funcionar na CLI, mas atualmente existe já uma versão com GUI.

Como funciona a ferramenta iPerf?

Para a realização de testes TCP, é necessário executar a versão servidor de um lado e a versão cliente do outro. No caso dos testes UDP não é necessário correr a versão servidor.

Enquanto o teste é efetuado, a ferramenta vai informando dos resultados.

O iPerf é uma ferramenta gratuita e está disponível para os principais sistemas operativos. O iPerf Foi desenvolvido em C++, pela DAST (Distributed Applications Support Team) e pelo NLANR (National Laboratory for Applied Network Research).