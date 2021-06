Preços das gráficas Nvidia e AMD começam a cair para valores normais

A escassez de componentes não tem ajudado em nada o mercado de hardware, em especial ao segmento das placas gráficas. Estes equipamentos são atualmente dos mais procurados pelos consumidores, especialmente por quem minera criptomoedas.

No entanto, para além da falta de stock, a escassez também promoveu o aumento significativo do preço destes produtos. No entanto, informações recentes indicam que os preços das GPUs Nvidia e AMD já começaram a normalizar para valores do início do ano.

PUB

Como se costuma dizer, depois da tempestade vem a bonança. E parece que é isso mesmo que se está a passar no mundo da indústria das placas gráficas.

Ou seja, numa altura em que ainda muito se fala da escassez de componentes, parece que o mercado das GPUs mostra alguns sinais de recuperação, seja no stock e também no preço.

Preço das GPUs Nvidia e AMD começa a normalizar

De acordo com uma pesquisa recente do 3DCenter, o valor das placas gráficas das fabricantes Nvidia e AMD já começou a normalizar nalgumas lojas da Europa. Para além disso, também a disponibilidade do stock dos produtos parece estar a restaurar.

Tal como aqui falámos várias vezes, o preço do hardware aumentou significativamente este ano para montantes praticamente incomportáveis pelos consumidores. Nalgumas lojas, por exemplo, foram detetados modelos da Nvidia GeForce RTX 3080 Ti por quase 3.000 euros.

Segundo se sabe, o stock sobretudo das gráficas Nvidia ficou significativamente comprometido devido à forte procura destes equipamentos para a mineração de criptomoedas. Mas essa situação ficou um pouco melhor com o lançamento das placas CMP, exclusivas para esta prática, e também com o lançamento dos modelos RTX 30 LHR já com limite da taxa de hash.

As gráficas com limite de taxa de hash provocaram uma quebra nos pedidos das GPUs para a mineração. Como consequência, os comerciantes baixaram os preços dos equipamentos. Segundo os dados, até 20 de junho, as GPUs apresentaram uma redução de até 113% do valor. Mas, mesmo assim, o valor das gráficas NVIDIA ainda se mantém cerca de 91% acima do preço inicial sugerido pela fabricante.

O site VideoCardz criou uma tabela com os valores atuais das GPUs NVIDIA e AMD. E, segundo os dados, podemos verificar que os preços das gráficas da NVIDIA ainda continuam altos, mesmo com a redução.

Por sua vez, a linha AMD não sofreu alterações muito significativas. No entanto, o stock apresentou uma recuperação considerável. E caso esta tendência se mantenha, podemos então ver dentro de alguns meses as tão desejadas placas gráficas nas prateleiras a valores normais.