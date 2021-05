Guimarães vai receber um supercomputador Deucalion

Guimarães terá supercomputador Deucalion instalado no Parque de Ciência e Tecnologia, AvePark. Segundo a resolução do Conselho de Ministros, um dos objetivos para a instalação deste projeto é maximizar a utilização de fontes renováveis de energia na operação do supercomputador Deucalion. Nesse sentido, será criada uma comunidade de energia sustentável com recurso ao Fundo de Eficiência Energética e ao Fundo de Apoio à Inovação.

A cidade berço passa ainda a integrar a Rede Nacional de Computação Avançada com um Centro Operacional para a monitorização e implementação da estratégia ACP.2030 no âmbito do envolvimento de Portugal nas iniciativas europeias em computação avançada.

Deucalion vai ser alimentado por energia renovável

Segundo a publicação em Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros determina a instalação no AvePark do supercomputador Deucalion.

Esta infraestrutura de computação avançada será alimentada exclusivamente por fontes renováveis de energia, pelo menos é este o objetivo da estratégia ACP.2030 para o Minho Advanced Computing Centre (MACC), a qual coloca um conjunto de desafios, desde a conceção do sistema de supercomputação, à gestão operacional do computador.

A expansão do MACC e a instalação do supercomputador Deucalion insere-se num projeto de médio e longo prazo com instalação de uma unidade de produção de energia e subsequente criação de uma Comunidade de Energia Renovável no AvePark, com o objetivo de atingir elevados graus de sustentabilidade ambiental da computação de alto desempenho, incluindo o aproveitamento de calor emitido pelo supercomputador.

Esta iniciativa pretende constituir-se como um exemplo europeu de sustentabilidade ambiental da computação de alto desempenho, combinando de forma singular as prioridades digital e verde estabelecidas pela União Europeia.

No contexto ibérico, está previsto a concertação de iniciativas entre Portugal e Espanha no panorama europeu de supercomputação na sequência da instalação e operação de dois supercomputadores: o Deucalion, uma máquina de petaescala, a ser instalada no AvePark (Guimarães) e o MareNostrum 5 que fica alojada no BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Center — Centro Nacional de Supercomputación).

