Dica: Redes WiFi a mais no Android? É hora de fazer uma limpeza simples

A capacidade do Android de armazenar informação é algo muito positivo, no global. No entanto, e em certas situações, pode tornar-se um verdadeiro pesadelo, por não eliminar informação que deixa de ser essencial ao utilizador.

Este cenário pode ser visto nas redes WiFi que o sistema da Google vai recolhendo. Cada uma a que o Android se liga, fica registada e memorizada para ser usada mais tarde. Claro que é necessária uma limpeza periódica e é o que ensinamos hoje.

Já reparou certamente que ao trocar de smartphone Android, não precisa de reconfigurar a maioria das redes WiFi. Estas estão memorizadas na conta do utilizador e por isso é simples fazer a migração entre dispositivos.

Com o tempo, e com ligações a redes WiFi, estas vão-se acumulando, sem serem necessárias. Fazer a limpeza destas redes cumuladas é simples e poderá ser realizada de forma recorrente, para assim eliminar o que não faz falta ao utilizador.

Comecem então por abrir as Definições do Android e depois naveguem até à área associada às redes WiFi. Nesta área, devem agora aceder às restantes definições. Estas instruções dependem do fabricante, mas certamente que vão ser similares na maioria dos smartphones.

Aqui dentro, devem procurar a opção que dá acesso às Redes guardadas. Vão de imediato ter acesso à lista completa de todas as redes WiFi a que o utilizador já se ligou, pelo menos uma vez. Vão certamente encontrar redes em que se ligaram há vários anos.

Ao identificarem as redes Wifi que querem eliminar, só precisam de escolher cada uma delas e depois carregar no botão Esquecer. Esta será apagada e deixará de estar acessível ao utilizador. Para ajudar a identificar, está presente o tipo de encriptação.

Este é um processo que podem repetir com frequência. Limpam do Android as redes WiFi que estão a mais e que certamente não vão voltar a ligar-se. Assim, e mesmo que não seja visível, o sistema da Google para smartphones acaba por ficar mais limpo.