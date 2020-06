Nem sempre a troca de smartphone traz boas notícias. É certo que temos um novo equipamento, com mais capacidades e com melhor desempenho, mas há um fastidioso processo a ser realizado. Falamos da migração dos dados entre equipamentos.

Se para a maioria este é um processo manual e chato, outros têm a sorte de ter acesso às ferramentas certas. É o caso dos smartphones Huawei, que com o Phone Clone têm este processo simplificado. Aprenda a migrar os seus dados para um novo smartphone Huawei.

Uma ajuda essencial da Huawei

Quantas vezes não foi já confrontado com a complicada e chata tarefa de ter de migrar os seus dados para um novo smartphone? Este é um processo que pode parecer simples, mas que, na verdade, ou fica incompleto, ou não tem toda a informação migrada.

Se muitas ferramentas prometem este passo, a verdade é que ou são pagas, ou ficam limitadas a uma área específica. Há sempre a tradicional forma manual, que mesmo assim acaba por deixar de fora muita informação importante.

É nesta área que a Huawei se mostra verdadeiramente útil com as suas muitas ferramentas, quer de backups, quer de cloud. Em especial o Phone Clone tem neste processo uma palavra a dizer, ao garantir uma migração completa dos dados entre smartphones.

O Phone Clone ajuda a migrar os dados

Todo o processo começa com a instalação do Phone Clone em cada smartphone. Um será o dispositivo de origem e o outro o de destino, devendo entretanto ser escolhido para cada um o papel certo e decerto óbvio neste processo.

No telefone de destino devem escolher depois qual será o tipo de equipamento de onde os dados vão vir, podendo ser um Huawei, um Android ou um iOS. Será mostrado um código QR que o smartphone de origem precisará de ler. É neste ponto que o processo se inicia, com a ligação a acontecer entre os dois, via Wi-Fi.

O passo seguinte, e provavelmente o último a ser tomado, é a escolha no smartphone de origem dos dados a serem migrados. Devem notar que podem enviar mais que o normal. Falamos de dados de apps, de configurações do Android e os normais SMS e contactos.

Depois de escolherem quais os dados a serem enviado, devem apenas deixar os dois equipamentos próximos e não os usar. Ao fim de alguns minutos, o processo estará terminado e os dados completamente migrados, com as apps prontas a serem usadas.

Veja como é simples no seu novo smartphone

O vídeo abaixo mostra como é simples realizar este processo, que praticamente só pede ao utilizador que escolha que dados quer enviar para o seu novo smartphone Huawei.

Mais importante que as SMS, os contactos ou a lista de chamadas, o Phone Clone transporta consigo as apps que estavam instaladas e os seus dados. Assim, este é mesmo um processo simples e que ajuda numa tarefa que todos sabem ser principalmente chata.

Mais uma vez a Huawei mostra que prepara os seus equipamentos para serem simples de usar, desde o momento em que são ligados. Com esta app, acessível a todos, é simples migrar os seus dados para um novo smartphone Huawei.