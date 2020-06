O teclado da Google para o Android tem novidades que todos vão adorar

A Google tem estado a desenvolver o seu teclado para o Android há muito tempo. Traz a este componente essencial do seu sistema operativo funcionalidades únicas e que o tornam melhor a cada nova versão e a cada novo lançamento.

Claro que periodicamente traz algumas melhorias em testes e que procuram aferir se estas novidades vão ter a aceitação esperada. São sobretudo testes pontuais que mais tarde podem evoluir para algo mais permanente. É uma dessas situações que parece estar a acontecer, com uma novidade que todos vão adorar.

A Google tem novidades para todos

A personalização do teclado da Google tem crescido ao longo dos anos. Esta permite dar ao teclado que acompanha o Android várias capacidades que vão para além do óbvio e que melhoram esta proposta que muitos usam, muitas vezes sem saber.

Se há pormenores que podem ser ativados para o tornar ainda melhor, outros é a própria Google que os coloca ao utilizador. Falamos de atalhos e de funções que podem a ser acedidas por um simples toque e que assim ficam mais acessíveis.

Teclado do Android vai receber melhorias

É uma destas novidades que está, entretanto, a surgir a alguns utilizadores. A Google vai disponibilizar uma barra dedicada aos emojis, dando assim acesso rápido a esta forma de expressão, cada vez mais usada por quem usa a Internet.

Do que é possível ver, esta nova barra no teclado vai estar no topo do teclado para um acesso rápido. Não será fixa e vai permitir ser ativada ou desativada diretamente e com um simples toque pode ser removida deste teclado.

Testes vão em breve passar a produção

Está ainda numa fase inicial de testes, estando ativa em apenas alguns utilizadores da versão de testes deste software da Google. Espera-se que em breve seja generalizada a todos os que estão na versão beta e certamente mais tarde será incorporada na versão oficial.

Com todas estas pequenas melhorias o teclado da Google tem crescido e melhorado no Android. É hoje uma das melhores e mais usadas propostas neste sistema, com tudo o que vem a acumular ao longo dos últimos anos.