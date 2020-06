Elon Musk volta a fazer comentários estranhos no Twitter! Desta vez quer separar a Amazon

Elon Musk sempre foi conhecido por ter uma personalidade diferente do que é considerado normal. As suas opiniões nem sempre são consideradas corretas e recorre muito ao Twitter para as exprimir de forma fria e muito direta.

São conhecidos os casos em que usou esta rede social e os resultados não foram os mais positivos. Um novo caso poderá estar a ganhar forma, mais uma vez no Twitter. Desta vez os alvos são a Amazon e Jeff Bezos.

Elon Musk volta a comentar o que não devia

Desta vez tudo parece ter começado com a publicação de uma mensagem do jornalista Alex Berenson. Este partilhou uma imagem onde mostrava que o seu livro sobre a COVID-19 tinha sido rejeitado pela Amazon para publicação na plataforma Kindle.

Aproveitando esta mensagem, Elon Musk resolveu comentar esta situação e criticar a Amazon e Jeff Bezos pela posição tomada. As palavras foram duras e certeiras, procurando criar alguma confusão e uma reação.

Os alvos são a Amazon e Jeff Bezos

Na verdade, a queixa de Alex Berenson acabou por ser infundada e o problema esclarecido. Tudo não terá passado de uma falha da análise da própria Amazon e o livro terá sido publicado. Assim, não se esperavam mais desenvolvimentos.

O problema é que Elon Musk algumas horas depois voltou a comentar, desta vez com uma ideia estranha, mas bem dirigida. As suas palavras são diretas e propõem que a Amazon seja separada, para assim evitar a sua posição de monopólio.

Pode não ser inocente esta posição no Twitter

É certo que a empresa de Jeff Bezos está cada vez maior e começa principalmente a dominar áreas onde outros não conseguem vingar. Existem já ideias para alguns processos que possam ser ativados para investigar estas acusações de monopólio.

Por outro lado, e esta poderá ser a razão para as palavras de Elon Musk, o homem forte da Amazon é um dos seus maiores concorrentes no que toca ao espaço. A SpaceX tem de enfrentar a Blue Origin como competição na corrida à comercialização das viagens ao espaço.

Interesse escondido da SpaceX?

Ambas as empresas estão na corrida para prestar serviços à NASA nas próximas missões Artemis, que vão levar os EUA de volta à Lua. Assim, estão a competir diretamente numa área comum, onde ambos querem ser bem sucedidos.

As palavras de Elon Musk parecem não ter tido qualquer efeito em Jeff Bezos, mas mostram bem a postura do homem forte da SpaceX e da Tesla. Por outro lado, mais uma vez vem ao Twitter exprimir as suas opiniões sem um filtro que seria esperado.