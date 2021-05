Smartwatch Kospet Rock – o mais robusto dos relógios inteligentes

Os relógios inteligentes são associados a peças de tecnologia elegantes e, de certa forma, frágeis. No entanto, existem trabalhos e atividades desportivas que requerem dispositivos robustos. Apesar de ainda não haver muita oferta neste campo da tecnologia, nota-se que as empresas começam a olhar para ele, incluindo as que mais popularidade têm no mundo dos smartwatches. O Kospet Rock assume-se como o mais robusto dos relógios inteligentes e é dele que vamos falar.

O Kospet Rock é resistente a água, poeiras, grandes variações de temperatura e ainda tem uma construção extraordinária que faz com que não quebre com grandes impactos.

Kospet Rock – o mais robusto dos relógios inteligentes

O Kospet Rock surge para preencher uma falha que existe no segmento dos smartwatches. São ainda muito poucas as marcas que têm ofertas mais resistentes, acabando por deixar alguns consumidores afastados da utilização deste gadget. Isto, tanto em ambiente de trabalho, como mesmo de desportos mais radicais, dado o receio de partir ou riscar uma peça que, ainda que mais acessível que um smartphone, não deixa de ser um valor significativo.

Segundo indicação da marca, o relógio é resistente a água até 3ATM, ou seja, pode-se mergulhar com ele até 30 metros. Além disso, tem uma construção que faz com que seja resistente a poeiras e a variações de temperatura ente os -40 e os 55 graus celcius.

O ecrã do Kospet Rock tem 1,69″ e é integrado numa estrutura metálica que permite protege-lo nas mais diversas situações extremas.

A bateria é de 350 mAh proporcionando uma utilização de 14 dias, em média. Permite monitorizar até 20 atividades desportivas, tem leitor de oxigénio no sangue, batimentos cardíacos, faz monitorização de sono e ainda tem treinos de respiração, essenciais para qualquer estilo de vida mais agitado.

Oferece lembretes de sedentarismo, tem despertador, permite controlar conteúdos multimédia do smartphone, informa o estado do tempo, tem temporizador e ainda pode ser usado como obturador da câmara do smartphone. Todas as notificações que chegam ao smartphone, podem ser vista também no relógio, que recorre ao Bluetooth 5.0 e à app Da Fit, disponível para Android e iOS.

Preço e disponibilidade

O smartwatch Kospet Rock está disponível nas cores preto e verde, por cerca de 31€ utilizando o código de desconto DEALROCK (válido até ao final do mês). Os portes têm um custo de cerca de 8€, com envio feito a partir de armazém na Alemanha, sendo por isso a entrega rápida e segura.

Kospet Rock