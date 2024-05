Antigo logótipo da República recebeu o prémio Ouro (branding)

O assunto parecia já estar esquecido, mas certamente que voltará à esfera de debate nos próximos dias. O antigo logótipo da República, que foi retirado pelo atual executivo, ganhou um prémio.

Logótipo foi considerado o melhor trabalho de branding feito em Portugal em 2023

De acordo com as mais recentes informações, o logótipo de Eduardo Aires foi considerado o melhor trabalho de branding feito em Portugal em 2023. Além disso, ficou também apurado para os prémios do Art Directors Club Europe.

De relembrar que o anterior logótipo gerou, no início, algum debate, porque alguns consideraram que era básico e minimalista, tendo sido retirados elementos históricos como o escudo, as quinas e a esfera armilar.

Em novembro de 2023, o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, ainda com o estatuto de candidato a primeiro-ministro, prometeu nas redes sociais que o iria substituir pelo logótipo anterior. A sua publicação foi a mais vista e Montenegro acabou mesmo por cumprir logo no início da sua legislatura.

Segundo a SIC, esta sexta-feira, no anúncio dos prémios do Clube de Criativos de Portugal, o trabalho do atelier de Eduardo Aires recebeu o prémio Ouro na categoria de Branding (definição visual de marca). Fica automaticamente apurado para os prémios do Art Directors Club Europe.