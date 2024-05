Big Helmet Heroes, pequenos mas, rijos!

A editora Dear Villagers e os estúdios Exalted Studio anunciaram recentemente Big Helmet Heroes, o seu próximo trabalho. Ainda faltando um pouco para o seu lançamento, o jogo apresenta muito potencial. Venham ver!

Big Helmet Heroes é, nas palavras dos seus criadores, um Beat'em Up de Ação Aventura que tanto tem de empolgante como de exigente. Os franceses Exalted Studio são os responsáveis pelo jogo.

Conforme podem ver pelas imagens, Big Helmet Heroes parece ser um jogo aparentemente desinibido e bem disposto, com um sistema de combate um pouco louco mas que parece ser simples e acessível a todos os jogadores.

O grafismo, muito cartoonesco, parece estar fantástico para o tipo de jogo que é e, criar os cenários perfeitos para a ação.

O combate é dinâmico e o jogador terá de saber aproveitar o poder de 4 estilos de combate distintos, usando o ambiente a seu favor e empunhando armas que tanto têm de extravagantes como de divertidas.

O jogo tanto poderá ser jogado a solo, como pode ser partilhado com outros jogadores em coop local. É um claro convite para reunir amigos para sessões de jogo repleta de risadas, camaradagem e batalhas épicas. Com o poder de criar estratégias juntos, os jogadores podem combinar as suas habilidades únicas e mergulhar no mundo cheio de ação de Big Helmet Heroes.

Como podem também confirmar pelo trailer e imagens, Big Helmet Heroes conta ainda com uma imaginação extremamente fértil dos seus programadores, no que respeita aos mundos por onde a ação decorre. Dessa forma, os jogadores são convidados a explorar níveis surreais que ultrapassam os limites da criatividade, e roçando um pouco a loucura.

Cada herói tem poderes e habilidades especiais. Habilidades essas que podem demolir obstáculos e inimigos. Tratam-se de superpoderes que, não são apenas únicos, mas também visualmente explosivos e que enchem o olho.

Big Helmet Heroes será lançado ainda este ano para Xbox Series X, PlayStation 5 e PC.